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Ekonomi

Motorine ve benzine resmen zam geldi!

Motorine gelen 41 kuruşluk zammın tamamı ise pompa satış fiyatlarına yansıyacak

15 Ekim 2021 17:27

Benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 41 kuruş zam yapılırken, artışın pompa fiyatlarına yansıyacağı bildirildi. Motorinde yapılan 41 kuruşluk artışın ise 14 kuruşu pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 37, motorinin litre fiyatına ise 41 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzin zammı pompa fiyatına ortalama 14 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 23 kuruşluk kısım ise devredeki Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak.

Motorine gelen 41 kuruşluk zammın tamamı ise pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 16/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 41 Benzinde 14 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 16/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 23 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."

Gelen zamların ardından fiyatlar şu şekilde olacak:

Benzin (litre)

İstanbul - 7,92 lira
Ankara - 7,89 lira
İzmir - 7,90 lira

Motorin (litre)

İstanbul - 7,93 lira
Ankara - 7,99 lira
İzmir - 8,01 lira

benzinmotoirnEPGİSakaryakıt
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