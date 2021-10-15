Motorine ve benzine resmen zam geldi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 16/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 41 Benzinde 14 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 16/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 23 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."
Gelen zamların ardından fiyatlar şu şekilde olacak:
Benzin (litre)
İstanbul - 7,92 lira
Ankara - 7,89 lira
İzmir - 7,90 lira
Motorin (litre)
İstanbul - 7,93 lira
Ankara - 7,99 lira
İzmir - 8,01 lira