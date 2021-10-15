Motorine ve benzine resmen zam geldi!

Benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 41 kuruş zam yapılırken, artışın pompa fiyatlarına yansıyacağı bildirildi. Motorinde yapılan 41 kuruşluk artışın ise 14 kuruşu pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 37, motorinin litre fiyatına ise 41 kuruş zam geldi.



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzin zammı pompa fiyatına ortalama 14 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 23 kuruşluk kısım ise devredeki Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak.



Motorine gelen 41 kuruşluk zammın tamamı ise pompa satış fiyatlarına yansıyacak.