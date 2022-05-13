Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Erdoğan ile diyaloğu yeniden gündem oldu

Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyipn Erdoğan’ın çocuklarının yöneticisi olduğu TÜRGEV Yönetimi Kurulu Üyesi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın, Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu sırada Erdoğan'la gerçekleşen diyalogu yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocuklarının yöneticisi olduğu TÜRGEV Yönetimi Kurulu Üyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olan Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Valiliği'ne atandı. Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi oldu.

Video yeniden gündeme geldi

Yiğitbaşı'nın atama kararı sonra yıllar önce dönemin başbakanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği diyalog gündeme geldi. O dönem Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi olan Kübra Güran Yiğit söz konusu videoda, "Üniversitede hocam bana Suskunluk sarmalını sormuştu. Bunu doktoramda yaşadım. Birey çevresinden destek alamıyorsa dışlanmış oluyor. Üniversitede öğrenciyken başörtülü olmamı saklamıştım. Şimdi aynı üniversitede başörtümle akademisyenim" diyerek Erdoğan'a teşekkür etti.

TIKLAYIN- Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi oldu

TIKLAYIN- Mehmet Metiner'den 'başörtülü vali' değerlendirmesi: Erdoğan'ın kıymetini dindar-muhafazakarlar bilmezse bindikleri dalı keserler