Mehmet Metiner'den 'başörtülü vali' değerlendirmesi: Erdoğan'ın kıymetini dindar-muhafazakarlar bilmezse bindikleri dalı keserler

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar Valiliği'ne atanmasını konu olduğu yazısında, "Başörtülü valimiz de oldu. Eski Türkiye’de yaşıyor olsaydık bu hem mümkün olmazdı hem kızılca kıyamet kopartılırdı. “İrtica hortladı” diye başlayan o bildik retoriğe “Laiklik elden gidiyor!” çığırtkanlığı karışırdı. Sokaklara inerdi o birileri. “Ordu göreve!” diye nümayişler yaparlardı. Geçmişte yapmadılar mı?" ifadelerini kullandı.

TBMM'de başörtülü milletvekilleri olduğunu belirten Metiner, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kıymetini dindar-muhafazakarlar bilmezse bindikleri dalı keserler. En başta da kendilerine yazık ederler.

Demokrasiden sahiden yana olanlar da asıl demokrasinin üzerine oturduğu “hür ve eşit vatandaşlık rejimi”nin inşa sürecine karşı çıkmakla demokrasinin köküne kibrit suyu dökmüş olurlar" diye yazdı.

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