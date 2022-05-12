Valiler kararnamesi: TÜRGEV'den valilik koltuğuna gelen türbanlı ilk kadın vali 

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 9 kentin valisi merkeze alındı. Aynı kararnamede on kentin valisi başka kentlere atanırken, on kente ise yeni vali ataması yapıldı.

Atama listesinde yer alan isimlere bakıldığında geçmiş vali kararnamelerine göre, Cumhurbaşkanlığı'nın daha etkili, kararnameyi hazırlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise mevcut ekibinden fire verdiğini söylemek mümkün. Buna karşın Soylu yine de kendisine yakın bazı isimlere görev vermeyi bildi.

Vali kararnamesinde Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP'nin de taleplerinin yerine getirildiğini belirtmek yanlış olmaz. Ayrıca kararnameye bakıldığında Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin ekibini koruduğu görüldü.

Yeni atama listesinde yer alan kimi mülki idare amirlerinin kamuoyuna yansıyan sorunlu süreçleriyle bağlantılı olarak tayin görmelerinin yanı sıra iktidar üzerinde etkili olan bazı dini grup ve cemaatlerin etkisini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu çerçevede bazı alınması gereken valiler ile yer değişikliği yapılan kimi valiler kapsamında iktidarın dini grup ve cemaatler arasında denge tutturduğunun da altını çizelim.

Ayrıca listede yer alan bazı valiler hakkında FETÖ konusunda iddialar bulunduğunu da ekleyim.

Merkeze alınan valiler

Toplamda 33 mülki idare amirini kapsayan valiler kararnamesinin öne çıkan detayları şöyle:

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaklaşık beş yıldır kentte valilik yaptı. Suriyelilerin fazlasıyla etkin olduğu kentte AKP'li Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ailesinin adının karıştığı cinayet soruşturmasında tepki çekti. Ayrıca Risale-i Nur Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Mustafa Kılıç'ın cenaze töreninde yer aldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen her konuşmasında sahip çıktığı sığınmacılara yönelik CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tepkilerine karşı iktidar yanlısı hamle geliştiremedi. Hatta geçen eylülde sığınmacılara karşı uyarısıyla gündeme geldi.

Sınıf arkadaşı merkeze

Bartın Valisi Sinan Güner, Soylu'nun liseden sınıf arkadaşı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü olarak Soylu'nun ekibinden. 2021'de vali olarak Bartın'da yayımladığı Kovid – 19 önlemlerini içeren genelgeyle tepki çekti. Soylu'nun kontenjanından vali olmuştu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Soylu'yla çok yakın olan valilerden. Ancak, son dönemde özellikle Van sınırında yaşandığı iddia edilen ve kamuoyuna yasa dışı göçmen olaylarından sonra tepki çeken bürokratlardan oldu.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın durumu ortada. Geçtiğimiz günlerde eşi eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın Osman Kavala hakkındaki sosyal paylaşımı nedeniyle merkeze çekilmişti. Bizzat Soylu'nun vali yaptığı isimlerden.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Soylu'nun yakın çalışma ekibinden. Bir önceki Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı idi. Merkeze çekildi.

Kesintisiz 13 yıldır görevdeydi

Merkeze alınan diğer bir isim ise Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu oldu. Valiliğe 2009'da ilk olarak Van'da başlayan Karaloğlu, Bursa, Antalya ve son olarak Diyarbakır'da görev yaptı. Karaloğlu kesintisiz 13 yılla AKP iktidarında en uzun görev yapan valilerden oldu. Karaloğlu'nun Antalya'daki bazı uygulamaları kamuoyunun tepkisini çekmişti. Karaloğlu'nun Antalya'dan sonra Diyarbakır'a atanmaktan mutlu olmadığı belirtiliyor.

Isparta'daki elektrik krizi valiyi yedi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da Soylu'nun hem hemşehrisi, hem de yakın ekibinden. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı iken vali oldu. Ekim 2018'den beri Isparta Valisi. Geçen şubatta kentte yaşanan ve büyük tartışmalara neden olan elektrik kesintisi sürecinde Ankara ile sorun yaşadı.

TÜRGEV'den valiliğe

Afyonkarahisar'a atanan Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısıydı. Aynı zamanda Bolvadinli. Ancak asıl olarak Bilal Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı TÜRGEV'de yönetim kurulu üyesi olması, bürokraside önünü açtı. Yeni atanan valilerden. Ayrıca, Cumhuriyet tarihinin başı kapalı ilk kadın valisi Yiğitbaşı oldu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kente Şırnak'tan gelmişti. Kokain olaylarının merkezindeki kentin emniyet müdüründen sonra valisi de değişti. Vali Su, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 Aralık mitingi için Cumhuriyet Meydanı'na izin vermedi. Başka alanda yapılan ve çok kalabalık geçen mitingi Ankara'ya 21 bin 500 olarak bildirdi. Ayrıca, trafik kontrolü sırasında görevli polise "şerefsiz" diyen AKP Milletvekili Zeynepgül Yılmaz'a karşı polis hakkında soruşturma başlattı.

Oktay'ın özel kalem müdürü

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın özel kalem müdürü. Mülki idare kökenli. Cumhurbaşkanlığı'nın talimatıyla görev aldı.

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na getirilen Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 2009 – 2013 yılları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Başbakanlık'ta görev yaptı.

Bir huduttan diğer hududa

Şırnak Valisi olan Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in, Soylu'nun bakanlığa atanmasıyla birlikte İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı oldu. Bakanlık bürokrasisinde sorunları çabuk gidermesi ve çözüm bulması nedeniyle "Jet Osman" olarak tanınıyor. Soylu'nun hem hemşehrisi hem de ekibinden. Dört yıldır Kırklareli'de görev yaparken daha iyi bir valiliğe getirilmesi beklenirken Şırnak'a atandı. Bilgin, kuzey batıdaki bir sınır kentinden sonra güney doğuda başka sınır şehrinde görev yapacak.

Van Valisi olan Ozan Balcı, Tokat'taki görevi sırasında AKP'li Sivas Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kuzu'nun eşine boş kadro tahsis etmesiyle gündeme gelmişti.

Uşak Valisi olan Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün de Soylu'nun teftiş kurulu başkanı iken vali yaptığı müfettişlerden oldu. Ergün'ün başkanlığındaki teftiş kurulu özellikle CHP'li belediyeler üzerinde yoğun araştırma ve soruşturmaya imza attı.

Kırklareli Valiliği'ne atanan Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici, AKP döneminde önemli görevlerde bulundu. Menderes Türel döneminde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter oldu. Antalya İl Özel İdare Genel Sekreteri görevini yürüttü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısıydı. Son olarak Türkiye Belediyeler Birliği'nde genel sekreterdi.

Afyon'dan Kayseri'ye giden valinin sırrı

Kayseri'de göreve atanan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Güneysu'da kaymakamlık yaptı. Ardından İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü oldu. Çiçek'in Personel Genel Müdürlüğü dönemindeki mülki idare kararnamelerinde yer alan ve devletin onayından geçen kaymakamların birçoğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alındı, gözaltına alındı ve hatta tutuklandı.

Mersin'e atanan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ali İhsan Su'nun ardından Mersin'e atanan ikinci Şırnak Valisi oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun yıllardır kış aylarında operasyon yapmasına karşın bu yılın ocak ayında "askerimiz artık kışın da operasyon yapabiliyor" açıklamasıyla askeri kesimin tepkini çekti.

Batman'a atanan Edirne Valisi Ekrem Canalp'in ise, kentteki Çevre Vakfı'ndan yapılan bazı harcamalar nedeniyle dikkatleri çektiği ifade ediliyor.

Soylu'nun seçim bölgesinden

Tokat'a atanan Numan Hatipoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'daki seçim bölgesi Gaziosmanpaşa Kaymakamı idi. Daha önce Trabzon Ortahisar Kaymakamı idi. Hatipoğlu, FETÖ'nün mahrem imam – mülki idare amirleri soruşturmasının başlatıldığı Tokat'a son sekiz yılda atanan dördüncü vali oldu.

Şanlıurfa Valisi olan Sivas Valisi Salih Ayhan, AKP TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ın desteklediği bürokrat oldu.

Bakanlığın en önemli görevlerinden İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne atanan Selçuk Aslan, geçen yıl Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında Giresun'daki görevinden Kastamonu'ya özel idare genel sekreteri vekili oldu.

Güneysu'dan başlayan kariyer

Kırklareli'ne atanan İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık da Cumhurbaşkanlığı kontenjanından vali olan isimlerden. Kırbıyık mülki idare amirliğine aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi olan Güneysu'da başlamıştı.

Bartın'a atanan Nurtaç Arslan, kararnamede yer alan ikinci kadın vali oldu. İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı olan Arslan, özellikle pandemi döneminde bakanlıkça hazırlanan genelgelerin hazırlanmasına görev aldı.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın ortaya çıkardığı gri pasaport olayının gerçekleştiği Malatya'nı valisi Aydın Baruş ise daha küçük kent olan Isparta'ya atandı.