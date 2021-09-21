Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ açıklaması: Yapılan çalışma; betonlaşan yolun doğal toprakla düzenlenmesidir

Ne olmuştu?

Validebağ Korusu, 1999’da “doğal SİT alanı” olarak tescillendi. 2014’te iki yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) devredilen koruya yönelik müdahaleler 2014’te başladı.

Koru için 2018’de “Millet Bahçesi projesi” hazırlandı ancak bu proje de gönüllülerin verdiği mücadele sonucunda hayata geçmedi. Üsküdar Belediyesi Meclisi Mart 2020’de, “olağanüstü” gündemle toplandı ve mülkiyeti Hazine’ye ait olan korunun 261 bin metrekarelik bölümünü bakım ve onarım gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi’ne tahsis etti.

Bu gelişmeden yaklaşık bir yıl sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Nisan’da Üsküdar’ı ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından Validebağ Korusu’nda Üsküdar Belediyesi’yle “Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi”ni hayata geçireceklerini duyurdu.

18 Haziran’da yaptığı konuşmada, 21 Haziran Pazartesi günü korudaki projenin başlayacağını açıklamasının ardından ise mahalle sakinleri koruda nöbet başlattı.

17,6 milyon liralık “Rehabilitasyon ve Düzenlenme İşi” ihalesi ile koruda 88 dönümlük alana saha çimi döşenmesi planlanıyordu.