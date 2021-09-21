Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ açıklaması: Yapılan çalışma; betonlaşan yolun doğal toprakla düzenlenmesidir

21 Eylül 2021 11:51
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sabah saatlerinde Validebağ Korusu’a belediye ekiplerinin kum dökmesiyle parkta başlayan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı. Türkmen, Validebağ Korusu’nda yapılan çalışmanın, betonlaşan yolun düzenlenmesi olduğunu söyledi.
İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük doğal yeşil alanlarından Validebağ Korusu’nda sabahın erken saatlerinde koruya gelen belediye çalışanlarının kum dökmesi üzerine, Validebağ Gönüllüleri "Validebağ'da şafak operasyonu" paylaşımı ile eylem başlattı. Eylem sırasında gerginlik yaşanırken Belediye'nin araçları engellendi. Validebağ Gönüllüleri, belediye araçlarının Millet Bahçesi projesi için çalışma başlattığını belirterek eyleme devam etti.
TIKLAYIN - Validebağ Korusu’nda gerginlik: Belediye koruya moloz ve kum döktü, vatandaşlar isyan etti!
Konuya ilişkin açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi'nin eylemlerle ilgili paylaştığı videoyu alıntılayarak "Koru’nun içinde çocuklar koşsun, insanlarımız spor yapsın, sabahları gelinsin, yürünsün istiyoruz. Yapılan çalışma; betonlaşan, yürümeyi imkansız kılan yolun doğal toprakla düzenlenmesidir, halkımızın talebidir. Daha önce defalarca duyurduk, kamuoyuna saygıyla yine duyuruyoruz" dedi.
Üsküdar Belediyesi de Validebağ Gönüllüleri'nin belediye personeline engel olduğu görüntüleri paylaşarak "Koru’ya dökülen molozları temizliyoruz, moloz döküyorsunuz diyorlar. Bozulan yürüme yollarını doğal toprakla düzenliyoruz, yapamazsınız diyorlar. Validebağ Korusu halkındır! Sadece bizim olsun kimse gelmesin diyen küçük bir grubun algı operasyonuna kurban edilemez, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Ne olmuştu?
Validebağ Korusu, 1999’da “doğal SİT alanı” olarak tescillendi. 2014’te iki yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) devredilen koruya yönelik müdahaleler 2014’te başladı.
Koru için 2018’de “Millet Bahçesi projesi” hazırlandı ancak bu proje de gönüllülerin verdiği mücadele sonucunda hayata geçmedi. Üsküdar Belediyesi Meclisi Mart 2020’de, “olağanüstü” gündemle toplandı ve mülkiyeti Hazine’ye ait olan korunun 261 bin metrekarelik bölümünü bakım ve onarım gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi’ne tahsis etti.
Bu gelişmeden yaklaşık bir yıl sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Nisan’da Üsküdar’ı ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından Validebağ Korusu’nda Üsküdar Belediyesi’yle “Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi”ni hayata geçireceklerini duyurdu.
18 Haziran’da yaptığı konuşmada, 21 Haziran Pazartesi günü korudaki projenin başlayacağını açıklamasının ardından ise mahalle sakinleri koruda nöbet başlattı.
17,6 milyon liralık “Rehabilitasyon ve Düzenlenme İşi” ihalesi ile koruda 88 dönümlük alana saha çimi döşenmesi planlanıyordu.
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