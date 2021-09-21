Validebağ Korusu'nda 'hukuk ve doğa katliamı'; AKP'li belediye moloz dökmeye başladı, vatandaş isyanda

İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük doğal yeşil alanlarından Validebağ Korusu’na bir kez daha iş makineleri girdi. Sabahın erken saatlerinde koruya gelen Üsküdar Belediyesi çalışanlarının, bölgeye moloz ve kum döktüğü belirtildi. Duruma tepki gösteren bölge halkı, belediye yetkililerine mahkeme kararını hatırlattı, yapılan işlemin hukuksuz olduğunu ifade etti.

Validebağ Gönüllüleri adlı Twitter hesabından kumun döküldüğü ve vatandaşların duruma engel olmaya çalıştığı anların görüntüsü paylaşıldı. "Validebağ'da şafak operasyonu" denerek yapılan paylaşımda, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e tepki gösterildi, "Üsküdar Belediyesi'nin hukukçu başkanı Hilmi Türkmen polis eşliğinde hukuk ve doğa katliamı yapıyor! Koruyu çöplük yapan zihniyete geçit vermeyeceğiz. Biz varken asla!" denildi.

"Koruyu katleden Üsküdar Belediyesi suç işlemektedir"

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Anayasa Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Prof. İbrahim Özden Kaboğlu, bugün sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi tarafından Millet Bahçesi yapılmak istenen Validebağ Korusu’na moloz ve kum dökülmesini eleştirdi. Korunun 1. Derece doğal sit alanı olduğunu hatırlatan Kaboğlu, “Üç ayrı yürütmenin durdurulması kararına karşın, koruyu katleden Üsküdar Belediyesi suç işlemektedir. Yurttaşlarımızı, koruya sahip çıkan ve yaşam alanları için mücadele eden Validebağlılar’a destek olmaya çağırıyorum” dedi.

Eren Erdem: İBB yetkilerimiz gerekli suç duyurularını yapmıştır

CHP PM üyesi Eren Erdem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu uygulamayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Belediye personeli tarafından şiddet gören vatandaşlar olduğunu ve darp raporu aldıklarını belirten Erdem, “suç duyusunda bulunuldu” dedi. “Milletvekillerimiz ve parti yetkililerimiz koruda. Süreci takip ediyoruz” diyen Erdem, Üsküdar Belediyesi’ni “kanunlara uymaya” çağırdı.

Erdem kişisel sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

Üsküdar Belediyesi önce plan değiştirmeye çalıştı; “yürütmeyi durdurma” kararı çıktı, bİhale yaptı; yine “yürütme durdurma” çıktı. Kararlara itiraz etti belediye; itirazlar reddedildi. Ve bir sabah, “mahkeme kimmiş, mahkeme tanımam” diyerek bunu yaptılar.

Birinci Derece doğal sit alanı olan Validebağ’a bırakın “mahkeme kararları” doğrultusunda çivi çakmayı, kepçeyle girmek dahi suç! Üsküdar Belediyesi; “ben anayasa, kanun, mahkeme, idare tanımam, ben bağımsızlığımı ilan ediyorum” diyor adeta. Yapılan işlem suçtur.

Şu an İBB yetkilerimiz gerekli suç duyurularını yapmıştır. Belediye personelinin dövdüğü vatandaşlarımız darp raporlarını aldı; suç duyusunda bulunuldu. Milletvekillerimiz ve parti yetkililerimiz koruda. Süreci takip ediyoruz. Üsküdar Belediyesini; “kanunlara uymaya çağırıyoruz!”

Belediye yetkilisinden Koruma Kurulu'nun kararını okuyan yurttaşa: Bu sizin yorumunuz

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün kararına göre Validebağ Korusu’na herhangi bir şekilde müdahale edilmemesi gerekiyor. Karar Üsküdar Belediyesi tarafından gözardı edilirken, bir belediye yetkilisi, kendisine Koruma Kurulu'nun kararını okuyan yurttaşlara, "Bu sizin yorumunuz" diye yanıt verdi. Bu yanıta tepki gösteren yurttaşlar, "Hukuku tanımıyorsunuz, nasıl ilerleyeceğiz?" diye sordu.

Üsküdar Belediye Başkanı'ndan açıklama

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koru’nun içinde çocuklar koşsun, insanlarımız spor yapsın, sabahları gelinsin, yürünsün istiyoruz. Yapılan çalışma; betonlaşan, yürümeyi imkansız kılan yolun doğal toprakla düzenlenmesidir, halkımızın talebidir. Daha önce defalarca duyurduk, kamuoyuna saygıyla yine duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ açıklaması: Yapılan çalışma; betonlaşan yolun doğal toprakla düzenlenmesidir

"Tepki çekince topluyoruz dediler"

Independent Türkçe’ye konuşan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, moloz dökme işleminin infial yaratmasının ardından belediyenin “Dökülen molozları topluyoruz” açıklaması yaptığını belirtti.

Özçağdaş, Türkmen'in "doğal toprak düzenlemesi" ifadesine de karşı çıkarak koruya dökülen kumun inşaat artıklarından oluştuğunu ifade etti.