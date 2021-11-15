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Ümit Özdağ'dan 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe durmayan adama tepki gösteren vatandaşa 'tebrik' ziyareti

"Saygı duruşu esnasında terbiyesiz bir adam yürüdü ve işte buna tepkiyi yanımdaki genç kardeşim verdi"

15 Kasım 2021 21:02

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe durmayan adama tepki gösteren vatandaşa tebrik ziyaretinde bulundu. Özdağ'a Genel Başkan Yardımcısı Uğur Tarhan da eşlik etti. 

10 Kasım Çarşamba günü, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te Kapalıçarşı'da yapılan saygı duruşu esnasında bir kişi yürümeye devam edince esnaf tepki göstermiş ve arbede yaşanmıştı. Yürüyen kişi kendisine "Beklesene" denilince "Ne bekleyeceğim?" diyerek tepki göstermişti. 

Ümit Özdağ, 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe durmayan adama tepki gösteren vatandaşa tebrik ziyaretinde bulundu. Özdağ, "10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe Atatürk'e yapılan saygı duruşu esnasında terbiyesiz bir adam yürüdü ve işte buna tepkiyi yanımdaki genç kardeşim verdi. Onun verdiği tepkiyle birlikte bütün cadde aynı tepkiyi verdi. Ben de o gün gelip kendisini ve Kapalıçarşı'yı tebrik edeceğimi söylemiştim. Şimdi yanındayım. Kardeşim seni tebrik ediyorum" dedi. 

TIKLAYIN - Kapalıçarşı'da bir kişi, saat 9'u 5 geçe durmayınca arbede yaşandı

 

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