Kapalıçarşı'da bir kişi, saat 9'u 5 geçe durmayınca arbede yaşandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 9'u 5 geçe Kapalıçarşı'da yapılan saygı duruşu esnasında bir kişi yürümeye devam edince arbede yaşandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 83. ölüm yıl dönümünde, yurdun dört bir düzenlenen çeşitli törenlerle anıldı.

Sosyal medyada gündem olan bir videoya göre de Kapalıçarşı'da Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 9'u 5 geçe yapılan saygı duruşu esnasında bir kişi yürümeye devam edince arbede yaşandı.

Yürüyen kişi kendisine "Beklesene" denilince "Ne bekleyeceğim?" diyerek tepki gösterdi.