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Kapalıçarşı'da bir kişi, saat 9'u 5 geçe durmayınca arbede yaşandı

Yürüyen kişi kendisine "Beklesene" denilince "Ne bekleyeceğim?" diyerek tepki gösterdi

10 Kasım 2021 21:28

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 9'u 5 geçe Kapalıçarşı'da yapılan saygı duruşu esnasında bir kişi yürümeye devam edince arbede yaşandı. 
 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 83. ölüm yıl dönümünde, yurdun dört bir düzenlenen çeşitli törenlerle anıldı.
 
Sosyal medyada gündem olan bir videoya göre de Kapalıçarşı'da Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 9'u 5 geçe yapılan saygı duruşu esnasında bir kişi yürümeye devam edince arbede yaşandı.
 
Yürüyen kişi kendisine "Beklesene" denilince "Ne bekleyeceğim?" diyerek tepki gösterdi. 

O anlar başka bir vatandaş tarafından kaydedildi. 

kapalıçarşıesnafatatürk10 kasım

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