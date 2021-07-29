UKOME toplantısında İmamoğlu ile bakanlık temsilcisi arasında taksi tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) UKOME Temmuz ayı toplantısında bin adet yani taksi teklifi görüşüldü. Ekrem İmamoğlu ile bakanlık temsilcisi arasındaki tartışma toplantıya damga vurdu.

İmamoğlu ile bakanlık temsilcisi arasında şöyle bir diyalog yaşandı:

İmamoğlu: Taksi ihtiyacı size göre var mı, yok mu?

Bakanlık Temsilcisi: Bunu ölçerek anlayabiliriz.

İmamoğlu: 19 sene görev yaptınız ölçmediniz mi?"

TIKLAYIN - İBB'nin bin yeni taksi teklifi UKOME toplantısında reddedildi; 750 minibüs ve 250 dolmuş taksiye dönüşecek