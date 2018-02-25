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Spor

U21 maçında Fenerbahçeli Adenis Shala'nın yaptığı 'sert' faul, sosyal medyada tepki çekti

25 Şubat 2018 19:49

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Adenis Shala, U21 derbisinde Beşiktaşlı rakibine yaptığı 'sert' faul sosyal medyada tepki çekti. Derbi gününde ilk seans gençlerin arasında başladı. U21 derbisinde Fenerbahçeli Adenis Shala, rakibine yaptığı 'sert' faulün ardından taraftarlardan büyük tepki gördü. Hakem bu pozisyonun ardından oyuncuya sarı kart gösterdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan maçta siyah-beyazlı ekibin gollerini Süleyman Selak, Mertcan Açıkgöz ve Gani Sevim kaydetti. Konuk takım Fenerbahçe'nin tek golü ise Yasin Demirci'den geldi. Bu skorla 15. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 51'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 40 puanda kaldı.

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