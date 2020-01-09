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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Ocak 2020

09 Ocak 2020 19:50

-İran Devrim Muhafızları'ndan yeni açıklama: Daha sert intikam yakında

-Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor; böyle bir şey olabilir mi ya!

-Bakan Albayrak: Çiftçi kredisine yeniden yapılandırma imkânı gelecek

-Demirtaş'ın davası ertelendi; mahkeme, soruşturma evrağı ile tutuklama belgelerini talep etti

-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bağdat'ta: Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz 

-Haklarında 'Erdoğan'a hakaret' davası açılan iki çocuk, 'özür dileme' ve 'şiir ezberleme' koşuluyla affedildi

-Koza İpek Holding davasında karar çıktı

-Beyoğlu Asmalımescit'te bina çöktü; çevredeki binalar boşaltıldı

-THY ile Pegasus'un İran ve Irak uçuşları yeniden başlıyor

-28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi

 

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