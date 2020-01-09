Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Ocak 2020

09 Ocak 2020 19:50
-İran Devrim Muhafızları'ndan yeni açıklama: Daha sert intikam yakında
-Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor; böyle bir şey olabilir mi ya!
-Bakan Albayrak: Çiftçi kredisine yeniden yapılandırma imkânı gelecek
-Demirtaş'ın davası ertelendi; mahkeme, soruşturma evrağı ile tutuklama belgelerini talep etti
-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bağdat'ta: Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz
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-Beyoğlu Asmalımescit'te bina çöktü; çevredeki binalar boşaltıldı
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Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...
Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...
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