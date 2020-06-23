Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Haziran 2020

23 Haziran 2020 18:42
Donald Trump, heykel ve anıtlara zarar verenlerin tutuklanması için federal hükûmete yetki verdi
Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıllık ceza onandı
Polis müdahalesi, gece bekleyişi ve tartışmalarla; 'Savunma Yürüyüşü' tamamlandı
Metin Feyzioğlu'ndan eleştirilere yanıt: İstifa etmemi gerektiren bir durum yok; konu benimle ilgili değil
Kılıçdaroğlu: Baroların yürüyüşünü saygıyla karşılıyoruz
İmamoğlu 1 yıllık icraat dönemini anlattı: Bir avuç derneğe sağlanan 700 milyonluk israfa son verdik
Gevaş'ta köylülere işkence davasında polise verilen 3 bin lira para cezasının hükmü geri bırakıldı
MSB: Barış Pınarı bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi; en az 5 kişi öldü, 12 sivil yaralandı
Esenyurt'ta sokağı su bastı; bodrum katta mahsur kalan üç çocuk kurtarıldı!
Wushu Federasyonu: Sizin derdiniz başörtüsü, başörtülü insanı dünya şampiyonu yaptık, dünya karşımıza geçti
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