Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ocak 2022

Cemaat yurdunda yaşamına son veren Enes Kara'nın babası: Ben 25 yıldır bu cemaatin içindeyim, 'birkaç ay kalır sonra alışır' dedim

Kılıçdaroğlu: Buradan açık bir şekilde milletime şikâyet ediyorum, AK Parti ve MHP'nin milletvekilleri soyguncuların yanında yer almıştır!

AKP'li Özkan'dan HDP'li Güzel hakkında açıklama: Meclis çatısı altında milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız

Sancar: İktidar, İstanbul ve diğer büyükşehir belediyelerini de gasp etme yoklamaları yapmakta

Bahçeli: HDP'yi Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz

Dünya Bankası, Türkiye büyüme tahminini düşürdü

DSÖ: Altı-sekiz hafta içinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantının bulaşacağı öngörülüyor

Bakan Yanık'tan 'ped fiyatı' açıklaması: Çalışma yapabiliriz

Oktay Dönmez tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın kardeşi: Ablam defalarca şikâyetçi oldu ama tutuklanmadı

Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti