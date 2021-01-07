Türkiye'nin 'Endişeyle takip ediyoruz' açıklaması, CNN muhabiri Ward'ı 'şaşırttı': Bu dil, tam da...

ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasını işgal etmesi ve 4 kişinin hayatını kaybettiği olayların yankıları sürüyor. CNN International muhabiri Clarrisa Ward, ABD'deki olaylarla ilgili Türkiye'den yapılan demokrasi ve itidal çağrılarının kendisini şaşırttığını anlattı.

Türkiye'nin ABD'nin düşmanı olmadığını ama son yıllarda iki ülke arasında güçlü anlaşmazlıklar yaşandığını söyleyen Ward, Türk Dışişleri'nin 'Endişeyle takip ediyoruz' açıklamasının dilini şöyle değerlendirdi;

"Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil. Türkiye gibi bir ülkenin kendi vatandaşlarını ABD'nin başkentinde dolaşmanın tehlikelerine karşı uyarmak için böyle bir dil kullandığını görmek oldukça şaşırtıcı."