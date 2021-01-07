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Türkiye'nin 'Endişeyle takip ediyoruz' açıklaması, CNN muhabiri Ward'ı 'şaşırttı': Bu dil, tam da...

"Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil"

07 Ocak 2021 15:06

ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasını işgal etmesi ve 4 kişinin hayatını kaybettiği olayların yankıları sürüyor. CNN International muhabiri Clarrisa Ward, ABD'deki olaylarla ilgili Türkiye'den yapılan demokrasi ve itidal çağrılarının kendisini şaşırttığını anlattı.

Türkiye'nin ABD'nin düşmanı olmadığını ama son yıllarda iki ülke arasında güçlü anlaşmazlıklar yaşandığını söyleyen Ward, Türk Dışişleri'nin 'Endişeyle takip ediyoruz' açıklamasının dilini şöyle değerlendirdi;

"Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil. Türkiye gibi bir ülkenin kendi vatandaşlarını ABD'nin başkentinde dolaşmanın tehlikelerine karşı uyarmak için böyle bir dil kullandığını görmek oldukça şaşırtıcı."

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de meydana gelen olaylar için yaptığı açıklamada, gelişmelerin endişeyle takip edildiğini belirterek, "ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz" demişti. 

Açıklamada "ABD'deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verilmişti. 

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