"Doğalgazının %61'ini Rusya'dan alan Türkiye, Avrupa'nın iki katını ödüyor; konu buraya gelince 'dostluk' neden işlemiyor?"

Murat Sabuncu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye-Rusya ilişkisiyle ilgili bir eleştiride bulunduğunu söyleyerek, "Türkiye doğalgazının %61'ini Rusya'dan alıyor. Avrupa'da bin metreküp doğalgaz 110 dolarken, Türkiye'ye gelen gazın fiyatı 250 ila 280 dolar arasında. Konu doğalgaz olunca Türkiye-Rusya dostluğu neden Türkiye'nin lehine işlemiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta sonu T24 yazarlarının sorularını yanıtladı. Buluşmaya katılan gazeteci Murat Sabuncu ve Şirin Payzın, Kılıçdaroğlu'nun gündemdeki konulara ilişkin yanıtladığı soruları yorumladı.

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Murat Sabuncu, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye-Rusya ilişkisi konusunda "Enerjiden askeriyeye, diplomasiye kadar her konuda bu kadar yakın olmanın riskleri var" sözlerini hatırlatarak, "Biliyoruz ki Suriye'den Lİbya'ya kadar Türkiye, Rusya'yla ciddi bir ortaklık içinde. Ancak Rusya, Türkiye'nin uyarılarına rağmen İdlib'i bombalıyor, Hafter'in yanında durarak Türkiye'yi masaya sürüklüyor ve daha birçok konu var" dedi.

Sabuncu, sözlerinin devamında Türkiye'nin doğalgazın %61'ini Rusya'dan temin ettiğini belirterek, "Bin metreküp doğalgaz Avrupa'da 110 dolar seviyesindeyken Türkiye'ye gelen gazın fiyatı 250 ila 280 dolar arasında. Doğalgazın bin metreküpünü Avrupa'nın iki katından fazlaya alıyoruz. Her yerde iyisiniz de bu konuda niye böyle? O 'dostluk' doğalgaz konusunda, İdlib konusunda neden Türkiye'nin lehine işlemiyor? diye konuştu.

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