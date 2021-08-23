Tunç Soyer'den 'Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun" diyen Muharrem İnce'ye videolu yanıt: “Adam kızmış!"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partisinin afişlerinin toplatıldığını söyleyip kendisine "Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun" diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, yayınladığı video ile yanıt verdi. Memleket Parti'sinin bayraklarının yine partililer tarafından söküldüğü görüntüleri paylaşan Soyer, paylaşımına "Halk her zaman gerçeklerin yanındadır ve onu karanlıkta bırakanları asla unutmaz. Ama “Adam kızmış!" ifadelerini ekledi.

TIKLAYIN- Tunç Soyer'den "Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun" diyen Muharrem İnce'ye yanıt

İzmir’de partisinin olağan kongresine katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kongre afişlerinin belediye tarafından toplatıldığını öne sürerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i eleştirmişti. Afişlerin Belediye tarafından söküldüğünü iddia eden İnce, " Yeni kurulmuş bir parti il kongresine gidecek. Salonun dışına gençler afiş astı. Belediye zabıtaları koparıp depoya atmış. Siz din tüccarı olsanız ne olur, Atatürkçü olsanız ne olur? İkiniz akrabasınız. Mültecilere bakarım diyordun, flamingoların başkanıyım, diyordun. Buna itirazım yok. Ama numaracıysan, dubaracıysan itirazım var. Sen kiminle dans ediyorsun ? Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun?" demişti.

TIKLAYIN - İzmir'de partisinin afişlerinin toplatıldığını söyleyen Muharrem İnce: Siz din tüccarı olsanız ne olur, Atatürkçü olsanız ne olur?