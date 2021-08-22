Tunç Soyer'den "Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun" diyen Muharrem İnce'ye yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partisinin afişlerinin toplatıldığını söyleyip kendisine "Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun" diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye sosyal medya hesabından yanıt verdi. Soyer, "Hatırlatayım ben İzmir’in seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Afiş ve bayraklarınızı da sormuşsunuz. Kamu yapılarına asılanlar dışında tamamı yerlerindedir" dedi.

TIKLAYIN - İzmir'de partisinin afişlerinin toplatıldığını söyleyen Muharrem İnce: Siz din tüccarı olsanız ne olur, Atatürkçü olsanız ne olur?

İzmir’de partisinin olağan kongresine katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kongre afişlerinin belediye tarafından toplatıldığını öne sürerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i eleştirdi. İnce, "Şimdi ‘Hudut namustur’ afişleri var onu da valiler topluyor. 'Hudut namustur' doğrudur bu. O sınırdan içeri girerken kontrol edilmeli. Mal dolaşımı para ve insan dolaşımını devlet kontrol eder. AKP’nin valileri bu afişleri de toplattı. Muhalefet doğru yaptı iktidar zulmetti. Gelelim Memleket Partisi’ne. Yeni kurulmuş bir parti il kongresine gidecek. Salonun dışına gençler afiş astı. Belediye zabıtaları koparıp depoya atmış. Siz din tüccarı olsanız ne olur, Atatürkçü olsanız ne olur? İkiniz akrabasınız. Mültecilere bakarım diyordun, flamingoların başkanıyım, diyordun. Buna itirazım yok. Ama numaracıysan, dubaracıysan itirazım var. Sen kiminle dans ediyorsun ? Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun?" diye sordu.

Soyer, İnce'ye sosyal medya hesabından yanıt verdi. Soyer'in yanıtı şöyle: