Trump destekçilerinin, gazetecilere saldırıp ekipmanlarını parçaladığı anlar

ABD'nin başkenti Washington DC'de, Donald Trump yanlısı protestocular Kapitol Binası önüne gelişmeleri takip eden basın mensuplarına saldırdı.

Trump destekçileri, protestoların devam ettiği sırada Kongre binası önünde gelişmeleri takip eden basın mensuplarına saldırarak ekipmanlarını parçaladı. Saldırı sırasında panik yaşayan basın mensupları, ekipmanları olduğu yerde bırakarak olay yerinden ayrıldı.

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Ne olmuştu?

ABD'nin başkenti Washington DC'de binlerce Donald Trump yanlısı protestocu, Kapitol Binası'nın etrafını sardı. Protestocuların bir bölümü binanın içine girdi.

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, olayları bir kalkışma olarak nitelendirirken, Trump'a canlı yayına çıkıp protestoculara seslenmesi için çağrıda bulundu. Trump ise Twitter üzerinden yayınladığı bir video ile 3 Kasım seçimlerinin büyük bir farkla kazandığını iddia ederek protestoculara "eve dönün" çağrısında bulundu.

Washington'da yerel saatle 18.00 (TSİ 02.00) itibariyle sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi.