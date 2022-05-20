TİP'li Ahmet Şık: Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmek gerekiyor

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Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, 2023 seçimlerinde muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarını yorumlarken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğinin, iktidarın yapabilecekleri göz önüne alındığında 'düşünülmesi gereken' bir şey olduğunu söyledi.

Şık, "Kemal Kılıçdaroğlu'nın, Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiç kimse 'iktidar oradan söz kurmaz' diye düşünmesin. Bakın bu öyle kötü bir iktidar ki bize her gün Madımak'ı yaşatabilecek bir iktidar" dedi.

Medyascope'ta Ruşen Çakır ile 2023 seçimleri, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları ve seçim güvenliği üzerine konuşan Şık, adaylık için 4 ismin konuşulduğunu, bunlardan en güçlüsünün Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.

"Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı yarışında şansı yok" diyen Şık, "Benim talep ettiğim şey iktidar değişiminden ziyade, iktidar değişiminin yaratacağı dönüşüm. Sistemin devamlılığı üzerine kurulu insanlarla bu olmaz" ifadelerini kullanarak adayın siyasi geçmişinin de önemli bir kriter olduğunu ifade etti.

"Bize her gün Madımak'ı yaşatabilecek bir iktidar"

İmamoğlu'nun Karadeniz turunda verdiği görüntüleri ve sonrasında yaptığı açıklamaları eleştiren Şık, İmamoğlu'nun AKP'nin oy deposu olan illerden en rahat oy toplayabilecek kişi olduğunu ifade ederek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin çekincelerini anlattı.

Şık, "Kemal Kılıçdaroğlu'nın, Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiç kimse 'iktidar oradan söz kurmaz' diye düşünmesin. Bakın bu öyle kötü bir iktidar ki bize her gün Madımak'ı yaşatabilecek bir iktidar" dedi.

"Toplumun fay hatlarını tekrar kırabilecek bir anlayışın altında hepimiz kalırız. Ona dikkat etmek gerekiyor" diyen Şık, seçim güvenliği konusunda sadece 6'lı ittifak kuran partilerin değil bütün partilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamaları tepki çeken Şık: Siyasetin kutuplaştırma üzerinden yarattığı riske dikkat çekmeye çalıştım

Şık'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamaları sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından tepki çekti.

Tepkiler üzerine Twitter'dan sözlerine açıklık getiren Şık, "Topluma yayılmış ayrımcılığa ve bundan beslenen siyasetin ötekileştirme/kutuplaştırma üzerinden yarattığı riske dikkat çekmeye çalıştığım bir ifadenin bağlamından koparılıp böyle yorumlanmasına mı, bu saçma yorumun altında birikenlere mi yoksa bunu fırsat bilenlere mi şaşırmalı?" ifadelerini kullandı.

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