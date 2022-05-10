Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi tartışmaları, CHP yönetimi tarafından nasıl yorumlandı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Artvin, Rize ve memleketi Trabzon'u kapsayan üç günlük Karadeniz gezisi, davet ettiği bazı gazeteciler ve sonrasında kendisine yönelik eleştirilere verdiği yanıtlarla, siyaset gündeminde tartışma yarattı.

İmamoğlu ve ekibinin kamuoyunda tepkileri daha da büyüten açıklamaları, CHP yönetiminde de rahatsızlık, özür dilemesi ise memnuniyet yarattı.

Bazı CHP yöneticileri, İmamoğlu'nun, "cumhurbaşkanı adaylığına yönelik hamle" olarak yorumlanan bu gezisi üzerinden, "genel merkez ile İmamoğlu arasında kavga, çatışma var" algısı yaratılmaya çalışıldığını savunarak, "Bu bir takım oyunu, adaylık daha sonraki bir süreç. Adaylığa karar verecek olan, genel başkan, parti kurulları ve 6'lı masa" görüşünü dile getiriyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3 günlük Karadeniz gezisi, özellikle Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın, geziye davet edilmesi üzerinden tartışıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, İmamoğlu'nu bu tercihi nedeniyle sert bir dille eleştirdi, desteklerini çekeceklerini de ifade etti. İmamoğlu ise kendisine muhalif isimleri davet etmeye devam edeceğini belirterek, Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'yi de davet edebileceğini açıkladı. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un eleştirilere "200-300 kişiler, umursamıyoruz" , ardından da İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" açıklamaları tepkileri daha da büyüttü. İmamoğlu bu sözleri için daha sonra özür diledi.

Selvi ise dünkü köşe yazısında, normalde bu gezileri izleyebileceğini, ancak "İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesinde malzeme olmaya niyeti olmadığını" belirerek, böyle bir davet olması halinde katılmayacağını açıkladı.

MYK'da da konuşuldu

CHP kulislerinde, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisini "cumhurbaşkanı adaylığına dönük bir hamle" olarak yorumlayanlar olduğu gibi, belediye başkanlarının yarattığı rüzgarın CHP lehine sonuç doğuracağını ifade edenler de var. Kulislerden yansıyan bilgilere göre bir çok partili de İmamoğlu'na yönelik tepkilerini, genel merkeze iletti.

İmamoğlu'na yönelik tepkiler, Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan dünkü MYK toplantısında da gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre bazı MYK üyeleri, İmamoğlu'nun ve yakın ekibinin yaptığı açıklamalara ilişkin rahatsızlıklarını dile getirdi. CHP Lideri'nin ise bu eleştirileri dinlediği, ancak yorum yapmadığı ifade edilirken, ağırlıklı görüş "genel merkez ile İmamoğlu arasında bir çekişme, kavga var" algısı oluşturacak açıklamalardan kaçınılması yönünde oldu.

CHP kaynakları, İmamoğlu'nun geziyle ilgili çok önceden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a bilgi verdiğini ve böyle bir geziye çıkmasından ziyade, geziye davet edilenler ve sonrasında yapılan açıklamaların bir "iletişim kazası, kazalar silsilesi " olduğu görüşünü dile getiriyorlar. MYK'da da eleştirilerin ağırlıklı olarak bu yönde olduğu vurgulanıyor.

"Hassasiyetler gözetilebilirdi"

BBC Türkçe'ye değerlendirmede bulunan bazı parti yöneticileri, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi üzerinden, parti yönetimi ile İmamoğlu arasında kavga-çatışma olduğu izlemini yaratılmak istendiği görüşünde. Metropol belediye başkanlarının gittikleri illerde büyük ilgi görmesinin parti lehine de sonuçlar doğuracağına dikkat çeken parti kaynakları, ancak iletişim stratejisini gözden geçirmesi gerektiğine işaret ediyorlar:

"İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın, Tunç Soyer'in toplumda gördüğü karşılık, partiye de olumlu yansır. Belediye başkanlarının görev yaptıkları illere gezi yapmamaları gibi bir durum zaten olmaz. Geçmişte de belediye başkanları kendi memleketlerine veya diğer illere giderler, halkla buluşurlar, bunda bir sakınca yok. Biz belediye başkanlarımızın bu gezisinden neden rahatsız olalım?

"Ama İmamoğlu'nun gezisiyle ilgili olmaması gereken şeyler de olmuş mudur? Olmuştur. Toplumun, parti tabanının hassasiyetleri gözetilebilirdi. Bu gezi, o gazeteci üzerinde değil de, Karadeniz'de halkın ilgisi nedeniyle konuşulsaydı, daha mutlu olurduk. O gazeteci ile ilgili bizim tabanın büyük travması var, çok haksız eleştirileri oldu. İmamoğlu, kendisine muhalif gazeteci davet edebilir ama tabanın da hassasiyetini dikkate almalıydı. Ama bu gezi üzerinden belediye başkanları ile genel merkez arasında problem varmış gibi göstermek doğru değil."

"Adaylığa Genel Başkan, 6'lı masa karar verir"

Siyasi kulislerde İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak istediği uzun süredir konuşuluyor ve adımlarını da buna göre attığı ifade ediliyor. CHP içinde de bu görüşü savunan önemli bir kesim var. Peki İmamoğlu'nun, çok tartışma yaratan Karadeniz gezisi, adaylık şansını ortadan kaldırdı mı?

Bir parti yöneticisi, bu gezinin sadece "adaylık üzerinden" tartışılmasını doğru bulmadıklarını belirterek, bu konuda birden çok karar verici olduğuna işaret ediyor:

"Bu bir takım oyunu, hep beraber oynayacağız. Yapılan yorumlar, hep İmamoğlu, adaylığa hazırlanıyor, yönünde. Hepimiz aday olmaktan onur duyarız ama adaylık meselesi daha sonraki süreç ve tek başına kişilerin vereceği bir karar değil. Ona genel başkan, parti yetkili kurulları ve 6'lı masa karar verecek."