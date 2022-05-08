Nagehan Alçı: Fotoğraf üzerinden İmamoğlu'na saldıranların hiçbiri siyasal rejimin muhalifi değil, zihinsel olarak Devlet'in hizmetkârları!

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine katıldığı gerekçesiyle kendisine tehdit ve hakaretler geldiğini belirterek, İmamoğlu'nu kendisiyle olan fotoğrafı üzerinden eleştirenleri ise, "zihinsel olarak Devlet'in hizmetkarları" olmakla suçladı.

Alçı, bugünkü yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Bu fotoğraf üzerinden İmamoğlu’na saldıran bu sahte muhaliflere iki kötü haberim var. İlkini bugün ikincisini bir sonraki yazıda anlatacağım.

Birincisi şunu tespit edelim... Bu fotoğraftan hareketle Ekrem İmamoğlu’na saldıranların hiçbiri -evet hiçbiri- mevcut siyasal rejimin muhalifi değil. Bilakis rejime faydalı kişiler. Hepsinin de zihinleri bir şekilde Devlet’in kontrolünde. Korku ya da başka sebeple. Sonuçta böyleler. İçlerinde geçmişte İmamoğlu’na samimi destek olanlar da vardır ama siyasal ideolojileri ya da korkaklıkları yüzünden istemeseler bile şu an bunlar zihinsel manada Devlet’in hizmetkarları. Ekrem İmamoğlu’na bu şekilde saldırarak Devlet nezdinde konfor alanlarını genişletiyorlar. Kendilerini garanti altına alıyorlar. Ortada tam bir sahtekarlık var. Somut örnek vereyim. Bundan daha iki hafta önce Ekrem İmamoğlu’na hapis istemiyle dava açıldı. Bugünkü Türkiye’de istenirse bu dava hemen mahkumiyet ile sonuçlanır. Yargıtay da anında onar. Yani o durumda Ekrem Bey aday falan olamaz. Bunu yapmak zor mu? Hayır 2022 itibariyle hiç de değil. Sadece karar verilip düğmeye basılması yeterli…

Peki bu hapis istemiyle dava benimle olan fotoğrafın yüzde 1’i hatta binde 1’i kadar konuşuldu mu? Sosyal medyada gündem oldu mu?

Hayır, bu mevzu hiç konuşulmadı ve gündem olmadı çünkü korkuyorlar…

İşte bu kişiler şimdi de utanmadan Ekrem İmamoğlu’na üstünlük taslamaya kalkıyorlar.

Bu acınası manzaranın ideolojik ve siyasal sebepleri var. Onu da bir başka yazıda izah edeceğim. Bu analiz çerçevem konusunda çok iddialıyım. Bunu çok somut biçimde de isim isim de ispatlamaya hazırım.

Dolayısıyla bu “celebrity” ve gazeteci saldırganlar başta olmak üzere hepsi birden aslında hiç sevmedikleri Recep Tayyip Erdoğan’a son derece faydalı olacak bir buhran geçiriyorlar. Tayyip Bey başta olmak üzere tüm Devlet erkanı bu akılsızlık tablosuna bıyık altından gülüyordur. Türkiye’nin durumu bu maalesef."



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Gündemde sığınmacılar ve ekonomi var



Türkiye gazetesi: Ekonomi ve sığınmacılar konusu AK Parti'yi zorluyor, partinin oy oranı yüzde 35



AKP'li Turan'dan feribot tercihini haber yapan basın kuruluşlarına tepki: Bu bir geri zekalılıktır



Memur-Sen: Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 263 lira oldu



Nagehan Alçı: Fotoğraf üzerinden İmamoğlu'na saldıranların hiçbiri siyasal rejimin muhalifi değil, zihinsel olarak Devlet'in hizmetkârları!



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dubai'de konuştu: İnanç karşıtı akımlar gençleri kuşattı



Esad ve Hamaney, Tahran'da bir araya geldi



Adalet Partisi lideri Vecdet Öz: Tansu Çiller bana, "‘Ben ablan olarak partinin başına geçeyim sen de ikinci adam ol" dedi



Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Türkiye’de yaşayan Ruslar, 8 ve 9 Mayıs’ta propaganda etkinlikleri düzenlemeyi planlıyor" />