TİHV Başkanı Fincancı'dan bakanlara çağrı: Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in sesini duyun

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Türkiye İnsan Hakları Vakfı(TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fİncancı, 320 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum’un bas gitaristi İbrahim Gökçek için Adalet ve İçişleri bakanlarına çağrıda bulundu. Sosyal medya heasbından bir video paylaşan Fincancı, "Bir insan hakları savunucu olarak, Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak biz bu süreçte İbrahim Gökçek'in talebini duymanızı istiyoruz" dedi.

Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın, Helin Bölek ve Mustafa Koçak'ın taleplerine karşı sessiz kaldığını belirten Fincancı, "Yaşam hakkı ihlali gerçekleştirdiniz. En azın İbrahim Gökçek'in sesinin duyulması ve Grup Yorum'un yeniden konserlerini yapmasını sağlama talebimiz var. İçişleri ve Adalet bakanına bir kez daha yeniden sesleniyorum. Bir insan hakları savunucu olarak, Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak biz bu süreçte İbrahim Gökçek'in talebini duymanızı istiyoruz. Grup Yorum'un konserleri yasaklanmasın diyoruz" diye konuştu.

Haluk Tolga İlhan: Grup Yorum üyeleri serbest bırakılsın

Abdal grubunun solisti Haluk Tolga İlhan da sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Adalet ve İçişleri bakanlarına çağrıda bulunarak Grup Yorum üyelerinin taleplerinin karşılanması çağrısında bulundu. Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in ölüme biraz daha yaklaştığını ifade eden İlhan, "Grup Yorum üyeleri üzerindeki yasaklar kaldırılsın ve Grup Yorum üyeleri serbest bırakılsın" dedi.

Ne Olmuştu?

2016 yılında tutuklanan Bölek, iki yıl hapiste kaldıktan sonra tahliye edilmiş, tutukluyken başlattığı süresiz, dönüşümsüz açlık grevini tahliye edildikten sonra ölüm orucuna dönüştürmüştü. Bölek ölüm orucunun 288'inci gününde hayatını kaybetti.

Gizli tanık ifadesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Koçak, İzmir Kırıklar 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde adil yargılanma talebiyle talebiyle başlattığı ölüm orucunun 297'inci gününde hayatını kaybetti.

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