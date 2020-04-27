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TİHV Başkanı Fincancı: Cumhurbaşkanından randevu istedim, cezaevlerindeki durumu anlatmak için yanıt bekliyorum

TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Şirin Payzın'a yorumladı

27 Nisan 2020 14:26

Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini, konser yasaklarının kaldırılması için ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in durumunu değerlendiren Türkiye İnsan Hakları  Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Geçmişte yapılan açlık grevi eylemlerinde en azından müzakereler yürütülüyordu ancak şimdi hiçbir iletişim kanalı yok” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini konuşmak için randevu istediğini ifade eden Fincancı, kendisinden yanıt beklediğini söyledi.

TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, gündemdeki ölüm oruçlarını, Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerindeki durumu Şirin Payzın’a anlattı. 

Fincancı 100 bine yakın hükümlünün cezaevlerinden tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesi için  “İnfaz yasası aslında salgın nedeniyle yapılmış bir düzenleme değil. Çetelere yönelik af kapsamında değerlendirilebilecek bir süreç” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’deki cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin sayısının 294 bin olarak açıklandığını belirten Fincancı, infaz yasasından yararlanan hükümlülerin tahliyesinden sonra bile cezaevlerinin kapasitesinin hâlâ yüksek olduğunu söyledi. Fincancı, “İnfaz yasası ile salıverilenlerin tam sayısını bilmiyoruz ama 60 bin ile 90 bin arası olduğu söyleniyor. Cezaevlerinin zaten arttırılmış kapasitesi 220 bindi bu da sıkışık koşullarda arttırılmış bir kapasite. Dolayısıyla 220 binin altına düşmemiş görünüyor” diye konuştu. 

Yaşam hakkının korunmasının devletin yükümlülüğünde olduğunu dile getiren Fincancı, kültürel faaliyetleri üzerindeki baskıların kaldırılması nedeniyle ölüm orucuna devam Grup Yorum üyeleri ile adil yargılanma talebiyle ölüm orucunu sürdürenlerin taleplerine ilişkin herhangi bir girişim olmadığını söyledi. Birçok davada gizli tanık ifadeleri üzerine kararlar alındığını, soruşturmalara gizlilik kararı getirildiğini ve avukatların kimin ne ifade verdiğini dahi öğrenemediğini belirten Financı,  “Grup Yorum’un çok basit bir talebi var; konser izninin verilmesi" diye konuştu.

Adil yargılanma hakkı için ölüm orucu eyleminde hayatını kaybeden 28 yaşındaki Mustafa Koçak'ı hatırlatan Fincancı, " Koçak, katledilen savcı Kiraz’ın ölümünde kullanılan silahı temin etmekten yargılanmıştı. Ortada gizli bir tanık vardı. Pek çok insan hakkında tanıklık yapan bu kişinin ifadeleri dosyaya girmişti. İşkence altında iddia edilen ifadeler, gizli tanık ifadeleri var. Talepleri adil yargılanma. Yargıtay bunu değerlendirecekti ancak herhangi bir gelişme olmadı” dedi. 

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