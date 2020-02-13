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Ne Oluyor?

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar hücreye tıkmak istiyor"

EDAM Başkanı Ülgen: Türkiye ile Suriye arasında şubat ayında savaş çıkma ihtimali daha da yükseldi

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden erken uyarı verecek Deniz Tabanlı Gözlem İstasyonu kurarız"

Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: Başbuğ FETÖ konusunda uyaran isim; yargılanması yanlış olur

Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol haritası bekliyor

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme ile ilgili doğru düzgün yayınları yok, bu ne cüret!

Prof. Eker: Çin'deki virüs için havalimanlarında dikkatli olmalıyız

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"

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Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

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