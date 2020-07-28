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Avukat Hüseyin Ersöz yargının dramını anlattı: Avukatların gereksiz görüldüğü ‘kapalı devre’ bir yargı sistemi var

Avukat Hüseyin Ersöz, Şirin Payzın’a anlattı

28 Temmuz 2020 16:22

Ergenekon, Balyoz, Odatv gibi Türkiye’nin en önemli davalarında yer alan avukat Hüseyin Ersöz,  avukat Hüseyin Ersöz, yargı sisteminin ‘kapalı devre’ çalıştığını, davalarda avukatların ‘gereksiz’ görüldüğünü söyledi. 

Libya’da hayatını kaybeden bir MİT mensubunun ifşa edildiği gerekçesiyle tutuklanan OdaTV yöneticilerinin avukatı Hüseyin Ersöz'e göre “klişe bir takım davalar, uygulamalar ve verilen kararlar” var. 

“Avukatların yargı sürecinde etkili olmasından rahatsızlık duyuluyor” diyen Ersöz, yargılama sürecinde şahit olduğu uygulamaları anlatırken, bir hakimin, aynı davada  2 saat arayla aldığı farklı kararları örnek gösterdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile yapılan MİT'in İstanbul'daki hizmet binasının açılış töreni canlı yayınladı. Ancak Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin, sosyal medyada yer alan bilgileri haberleştiren gazeteciler ise hala tutuklu. 

Ergenekon, Balyoz, Odatv gibi Türkiye’nin en önemli davalarında yer alan avukat Hüseyin Ersöz, tutuklu gazetecilerin yargı sürecine ilişkin son gelişmeleri, cezaevindeki uygulamaları, Türkiye’deki ‘yargı dramını’ ve mesleğini yaparken karşılaştığı ‘trajikomik’ durumları ve Şirin Payzın’a anlattı.

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