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Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete girmeli, ülkenin kaderini değiştirecek tek sektör siyaset

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan, Şirin Payzın'a anlattı

28 Temmuz 2020 16:39

Siyasetin değiştirici ve dönüştürücü gücüne dikkat çeken siyaset iletişimcisi Necati Özkan, “İyi yetişmiş vizyona sahip ve geleceği değiştirmek isteyen gençlerin partisi fark etmeksizin siyasete girmeleri, çalışmaları ve kendilerini hazırlamaları gerekir” dedi. 

Özkan’a göre Türkiye’de eğitimli ve varlıklı gençlerin Gezi Parkı sonrası siyasete ilgisi arttı çünkü gençler “siyasetin yaşlılara ve iyi eğitilmemiş insanlara bırakılacak bir alan olmadığını” anladı. 

“Batı ülkelerinde eğitimli ve varlıklı gençler siyaseti tercih ederken neden Türkiye’de bu durum tam tersi?” sorusunu da irdeleyen Özkan, siyasetin itibarına işaret etti. Özkan ayrıca 30 yaşındaki ABD’li genç siyasetçi Alexandria Ocasio Cortez üzerinden örnek vererek gençlerin de tecrübeli siyasetçileri aratmayacak bir şekilde siyasette yer alabileceğini söyledi. 

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde CHP’nin İstanbul’da kazanmasını sağlayan en önemli isimlerden biri olan ve yaptığı seçim kampanyası dünyada birçok ödül alan siyaset iletişimcisi Necati Özkan, siyasetin yeni dilini, z kuşağı tartışmalarını, dünyadaki siyasi atmosferin geleceğini anlatarak, gençler için siyaset dünyasına ilişkin tüyoları Şirin Payzın’a anlattı. 

Geçtiğimiz yüzyıl ile içinde bulunduğumuz yüzyılın siyasi pratiklerini karşılaştıran Özkan, günümüz siyasetçilerinin popülist politikalarla bir süre daha yerini koruyacağını ancak değişimin uzak olmadığını söyledi. 

İşte Necati Özkan’dan gençlere yeni siyaset biçimine dair tüyolar...

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