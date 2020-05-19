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Temel Karamollaoğlu bütün siyasi liderleri 'bir araya' getirdi

19 Mayıs 2020 17:03

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için yayınladığı videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan HDP Genel Başkanı Sancar'a, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e kadar 12 partinin siyasi liderinin 'gerçekten oradalarmış gibi bir arada' olduğu gözlendi. 

'19 Mayıs 1919 bir milâttı; 19 Mayıs 2020 de, yeni bir başlangıca vesile olsun...' diyen Karamollaoğlu, 'sorunları birlikte ve ortak akılla çözme' mesajı verdi.

 

Davutoğlu'ndan yanıt:

Temel Karamollaoğlu'nun liderlere yaptığı çağrıya ilk cevap Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hazır böyle bir dönemde, bilgisayar başında herkes bir araya gelebilirken, neden olmasın?" dedi

 

 

 

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