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Tekelciden 'Tebliğciler'e: Ensar Vakfı falan var, çocuklara tecavüz edenler var, oralara gidin

"Ben camiye gelip akıl vermiyorum"

08 Nisan 2022 20:14

İstanbul'un farklı ilçelerinde içki içen veya içkili işletme işleten vatandaşlara dini uyarılarda bulunan kedilerine 'Tebliğciler' diyen grup, bu kez de Ankara'da bir tekel bayide görüntülendi. Dükkândakilere ayetler okuyacağını söyleyen Tebliğcilere tekel dükkânının sahibi "Ensar Vakfı falan var, çocuklara tecavüz edenler var, oralara gidin. O duaları orada okuyun. Çok daha hayır işlersiniz. Ben rahatsız oluyorum bu tarz muhabbetten. Ben camiye gelip akıl vermiyorum" ifadeleriyle tepki gösterdi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, paylaşımana şu notu düştü; 

"Ülkeye hiçbir faydası olmayan, üretim anlamında olsun, vergisel anlamda olsun, tek yaptıkları tebliğcilik adı altında vergisini ödeyen esnafa fetva vermek. Bu zatlar piyasaya çıkıp esnafın huzurunu bozuyor. Yav kardeşim Hırsızlar için tecavüzcüler içinde 2 kelam edinde görelim"
 
TIKLAYIN - Alkollü mekanlarda oturan gençlere dini uyarıda bulunan Tebliğcilere vatandaşlardan tepki
 
TIKLAYIN - 'Tebliğciler' olarak bilinen gruba vatandaştan tepki: Defolun
 
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