Tekelciden 'Tebliğciler'e: Ensar Vakfı falan var, çocuklara tecavüz edenler var, oralara gidin

İstanbul'un farklı ilçelerinde içki içen veya içkili işletme işleten vatandaşlara dini uyarılarda bulunan kedilerine 'Tebliğciler' diyen grup, bu kez de Ankara'da bir tekel bayide görüntülendi. Dükkândakilere ayetler okuyacağını söyleyen Tebliğcilere tekel dükkânının sahibi "Ensar Vakfı falan var, çocuklara tecavüz edenler var, oralara gidin. O duaları orada okuyun. Çok daha hayır işlersiniz. Ben rahatsız oluyorum bu tarz muhabbetten. Ben camiye gelip akıl vermiyorum" ifadeleriyle tepki gösterdi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, paylaşımana şu notu düştü;