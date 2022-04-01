'Tebliğciler' olarak bilinen gruba vatandaştan tepki: Defolun

İstanbul'un farklı ilçelerinde içki içen veya içkili işletme işleten vatandaşlara dini uyarılarda bulunan kedilerine 'Tebliğciler' diyen grup, bu kez de bir kokoreçci de vatandaşlardan tepki gördü.

İstanbul Kadıköy'de kedilerine 'Tebliğciler' diyen bir grup, bir mekanda alkollü içki tüketen gençlerin yanına gelerek dini hatırlatma yapmak isteyince genç grubun tepkisiyle karşılaşmıştı. Aynı grup bu kez bir kokoreççide dini uyarıda bulunmak isterken tepki ile karşılaştı.

Gruba tepki gösteren bir vatandaş, "Defolun gidin yobazlar, defolsunlar ya” şeklinde konuştu.

TIKLAYIN - Alkollü mekanlarda oturan gençlere dini uyarıda bulunan Tebliğcilere vatandaşlardan tepki