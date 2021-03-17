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TBMM'de HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürüldüğü anlar

17 Mart 2021 15:32

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmüş oldu. 

Kararın okunduğu anlarda HDP'li vekillerin bulunduğu sıralardan protesto sesleri yükseldi. 

Kararın açıklanmasının hemen ardından birleşime ara verilerek TBMM TV'de canlı olarak verilen Genel Kurul yayınına ara verildi. 

TIKLAYIN - Eski AKP milletvekili, Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini protesto etti

TIKLAYIN - Gergerlioğlu: Bu halkların kardeşliğini kimse engelleyemeyecek

TIKLAYIN - HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü

 

 

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