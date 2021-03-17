Eski AKP milletvekili, Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini protesto etti

Meclis locasında oturan eski AKP'li vekil Abdurrahim Aksoy, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini protesto etti.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hakkındaki hapis cezası kararının TBMM'ye hızla gelerek Genel Kurul'da okunmasıyla vekilliğinin düşürüldüğü oturuma eski AKP Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy'un tepkisi damgasını vurdu.

Meclis locasından oturumu takip eden Aksoy, Genel Kurul'a 5 dakika aranın verildiği anda Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

AKP 22. Dönem Bitlis Milletvekili, Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Abdurrahim Aksoy, Meclis Genel Kurulu basın locasında ayağa kalkarak HDP'li Gergerlioglu'nun vekilliğinin düşürülmesini "özgürlükçü demokrasi istiyorum, yaşasın demokratik Türkiye" diye bağırarak protesto etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aksoy, "Otokratik sisteme karşı olduğumu söylüyorum. Fikir suçunun Türkiye'de artık kabul edilemez bir durum olmasını istemiyoruz. Bu ülkeye yakışmayan bir durumdur. Bu ülke bunu hak etmiyor. Artık milletvekillerini bile suçlu duruma düşüren bir pozisyona geldi ülke" dedi.

Vekilliği düşürüldükten sonra HDP Grubu ve Gergerlioğlu Genel Kurulu terk etmedi.

Gergerlioğlu karar sonrası şöyle dedi:

"Anayasa Mahkemesi'nin kararı beklenmiyor. Enis Berberoğlu kararı var. AYM mutlak olarak ihlal bulacaktır. İşkenceleri, çıplak aramaları, Kürt meselesindeki zalimlerini defalarca yüzlerine vurdum. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir yazıyor bu Meclis'in duvarlarında. Ama burada millet iradesi yok sayılıyor. Meclis'i terk etmeyerek direniyoruz. AK Parti sıraları kaçtı. Bu kararı savunacak tek bir cümle edemediler. Benim paylaşımım barış çağrısı içeriyordu. 4 yıldır bu paylaşım duruyor. Her hangi bir soruşturma yok, ama buna rağmen bana ceza verdiler."