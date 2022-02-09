İş bırakan Migros depo işçilerine yönetimden açıklama: Tüm personelimizi aklı selim olmaya davet ediyoruz

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Migros'un Esenyurt deposunda talepleri karşılanmadığı için iş bırakan işçiler, bu sabah saatlerinden itibaren depo önünde eylemlerine devam ederken Migros yönetimi, bir açıklama gönderdi. Açıklamada çalışmak istenmeyen kişilerin, "istenmeyen olaylara neden olmamak için depoyu terk etmeleri gerektiği" belirtilerek "Tüm personelimizi aklı selim olmaya davet ediyoruz" denildi.

Migros deposunda çalışan işçiler, yüzde 8'lik zamma karşı 3 Şubat'ta iş bırakmıştı. Migros deposunda dün akşam saatlerinde de 150 işçi gözaltına alınmış ve Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) sabah eyleme devam edeceklerini Twitter hesabından açıklamıştı. Bu sabah saatlerinde Migros deposunun önünde eylemlerine devam eden işçilere, Migros yönetimi açıklama gönderdi.

Açıklamada "İstenmeyen olaylara neden olmamak için çalışma yapmak istemeyen kişilerin depoyu terk etmeleri gerekmektedir. Tüm personelimizi aklı selim olmaya davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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"Burada bir işçi bir ekmek istiyor"

Bunun üzerine işçiler açıklamaya "Yuh" diyerek tepki gösterirken başka bir işçi ise "Burada bir işçi bir ekmek istiyor" diyerek isyan etti. Bunun üzerine açıklamayı okuyan yönetici "Ben elçiyim" diyerek karşılık verdi. İşçiler ise "Gerekli kişi buraya gelsin" diyerek tepkilerini gösterdi.

"Yönetim işçileri 'aklı selim' davranmaya davet ediyor!"

DGD-SEN Twitter hesabında paylaşılan videoya ise şu not düşüldü:

"Saat başı ücretlerine bir ekmek parası zam isteyen Esenyurt Migros depo işçisi arkadaşlarımız bu sabah da depo önünde. Yönetim çalışmayanların deponun dışına çıkması gerektiğini söylüyor ve işçileri 'aklı selim' davranmaya davet ediyor!"

"250 işçi işten çıkarıldı"

DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Açar, depo önünde yaptığı açıklamada 3 Şubat'tan bu yana 250 işçinin işten çıkarıldığını söyledi.

Açar, açıklamasında yönetimden belirtilen gibi "uçuk" bir zam istemediklerini ifade ederek "En azından bir faturamızı ödeyebilecek kadar zam istedik, anayasal hakkımızı kullanıp işten kaçındık ve bu yüzden 25/2. Maddeden 250 işçi işten atıldık. Özilhan'a dünyayı dar edeceğiz!" dedi.