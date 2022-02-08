Migros deposunda direnen 150 işçi gözaltına alındı

Migros'un İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan deposunda iş bırakan işçiler gözaltına alındı.

Migros deposunda çalışan işçiler, yüzde 8'lik zamma karşı 3 Şubat'ta iş bırakmıştı. "İş hukukunu bozmak"la suçlanan 120'den fazla işçiye bugün işten çıkarıldıkları yönünde mesaj atılmıştı.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'nın (DGD-SEN) Twitter hesabından işçilerin gözaltına alındıkların anlar paylaşıldı. Çok sayıda polis otobüsü depoya gelirken, işçiler "Direne direne kazanacağız", "İşçiler burada Özilhan nerede" sloganları attı.

"Sabah vardiyasında tekrar depo önünde olacağız; hesap soracağız!"