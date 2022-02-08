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Migros deposunda direnen 150 işçi gözaltına alındı

Migros deposunda çalışan işçiler, yüzde 8'lik zamma karşı 3 Şubat'ta iş bırakmıştı

08 Şubat 2022 22:45

Migros'un İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan deposunda iş bırakan işçiler gözaltına alındı.

Migros deposunda çalışan işçiler, yüzde 8'lik zamma karşı 3 Şubat'ta iş bırakmıştı. "İş hukukunu bozmak"la suçlanan 120'den fazla işçiye bugün işten çıkarıldıkları yönünde mesaj atılmıştı.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'nın (DGD-SEN) Twitter hesabından işçilerin gözaltına alındıkların anlar paylaşıldı. Çok sayıda polis otobüsü depoya gelirken, işçiler "Direne direne kazanacağız", "İşçiler burada Özilhan nerede" sloganları attı.

 

"Sabah vardiyasında tekrar depo önünde olacağız; hesap soracağız!"

DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, 2 sendika yöneticisi ve 150'den fazla işçinin gözaltına alındığı aktarılan DGD-SEN açıklamasında "Sendikamız Genel Başkanı, iki sendika yöneticimiz ve 150’yi aşkın işçi kardeşimiz Esenyurt Migros Depo’da gözaltına alındılar. Kıraç Karakolu’na götürülüyorlar. Sabah vardiyasında tekrar depo önünde olacağız. Hesap soracağız!" denildi. 

 
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