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Taksim Meydanı polis bariyerleriyle çevrilerek, yaya girişleri kontrol altına alındı

Sokaklardan İstiklal Caddesi'ne yaya girişleri de polis bariyerleriyle kontrol altına alındı

24 Kasım 2021 13:26

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetin ekonomi politikalarına yönelik açıklamaları sonucu artan döviz kuruna yönelik dün Ankara ve İstanbul'da gerçekleşen eylemler sonrası, Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. 

Meydan'ın çevresine bariyerler yerleştirilmesinin yanı sıra Taksim Meydanı ve sokaklardan İstiklal Caddesi'ne yaya girişleri de polis bariyerleriyle kontrol altına alındı. 

Türkiye Komünist Partisi (TKP), dolar ve Euro kurlarındaki artışın ardından Ankara Çankaya’nın Esat Mahallesi’nde eylem düzenledi.  "AKP istifa" sloganları atan gruba vatandaşlar da eşlik etti. Eyleme ilişkin görüntüleri, Gazeteci Burcu Yıldırım sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul'da da Kadıköy, Kurtuluş, Pangaltı'da siyasi gruplar ve onlara eşlik eden vatandaşlar protesto yürüyüşü yaptı.

TIKLAYIN - TKP'den eylem çağrısı: "Şimdi ayağa kalkma zamanı"

TIKLAYIN - İstanbul ve Ankara sokaklarında "AKP istifa" sloganları

 

 

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