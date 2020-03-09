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Ekonomide ne oluyor?

"Suudi Arabistan petrol fiyatları konusunda Rusya'yı cezalandırdı"

09 Mart 2020 17:33

Dünya piyasalarının düşüşe geçişinde ne etkili oldu? Petrol fiyatları neden değer kaybetti?

Rusya'nın onayı alınmadan uygulanan OPEC'in üretim kesintisi politikası dünya ekonomisinde nasıl bir etki yaratıyor?

Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarında yaptığı dampingin sonuçları ne?

Barış Soydan, petrol fiyatındaki hareketliliği ve dünya piyasalarındaki sert düşüşü yorumladı. Piyasalarda yaşanan hızlı düşüşü ve petrol piyasasındaki çekişmeleri Kolombiyalı yazar Gabriel García Márquez'ın 'Kırmızı Pazartesi' romanına benzeten Soydan'a göre "Suudi Arabistan petrol fiyatları konusunda Rusya'yı cezalandırdı." 

T24 ekonomi yazarı Barış Soydan, dolardaki hareketlilik ile petrol piyasasındaki 'krizi' değerlendirdi. 

 

 

 

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