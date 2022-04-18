Suudi Arabistan'a nakledilen Cemal Kaşıkçı dosyasında "Uluslararası nezaket" detayı

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a devrettiği Cemal Kaşıkçı dosyasıyla ilgili Suudi Arabistan Başsavcılığı'ndan 13 Mart'ta gönderilen resmi yazıya ulaşan T24 yazarı Tolga Şardan, belgedeki yasal dayanak olarak gösterilen "uluslararası nezaket" detayına dikkati çekti.



Belgedeki "uluslararası nezaket" ilkesinin anlamını Candan Yıldız'a yorumlayan Tolga Şardan "Suudi makamlarının Adalet Bakanlığı üzerinden Türkiye'ye gönderdiği resmi belgede adli yardımlaşma talebinin yanıtının dayandırıldığı yasal temel" diye konuştu.







2018 ekim ayında İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın dosyası 7 Nisan'da Suudi Arabistan'a devredilmişti.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasının nakil talebinin 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu'nun 24. maddesine dayandığını söylemişti.



Tolga Şardan, "Bizim yasamızın anlaşılıyor ki Suudi Arabistan'da bir karşılığı yok. Diplomasi ve adli yardımlaşmada en önemli ilkelerden biri mütekabiliyet (karşılıklı olma durumu). Dolayısıyla bu tek yönlü durum olarak gözüküyor. Resmi yazıda da buna atıfta bulunan bir şey yok" dedi.