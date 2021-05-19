“Suriyeli Amini, mezun olduktan 15 gün sonra kadrolu devlet memuru olarak atandı” diyen İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi İlayda Aksoy ifadeye çağrıldı

İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Kurucular Kurulu Üyesi İlayda Aksoy, “Suriyeli Amini, mezun olduktan 15 gün sonra kadrolu devlet memuru olarak atandı, maşallah!” paylaşımıyla ilgili ifadeye çağrıldığını duyurdu. Aya Alsakka Amin’i tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu söyleyen Aksoy, “Mezun olduktan 15 gün sonra şehir hastanesinde kadrolu eleman olarak atanmış. Geçici koruma statüsünde bir kişi vatandaşlık alamaz, statü olarak. İstisna vatandaşlık da verilemez çünkü koşullar yerine gelmiyor” dedi.

Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ifade vermek için asayişe davet edildim. Benim hakkımda Aya Alsakka Amin’i hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Kendisiyle ilgili geçen sene paylaşımda bulunmuştum. Trakya Üniversitesi’nden mezun olduktan 15 gün sonra Suriyeli olmasına rağmen devlet kadrosuna alınmasıyla ilgiliydi yaptığım paylaşım. Benim hakkında bulunduğu suç duyurusunda dilekçede çok daha vahim bir tablo ortaya çıktı. Kendisi 2014 yılında Suriye’den Türkiye’ye geçici koruma statüsüyle gelmiş. Geldiği gibi Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne kaydolmuş. YÖS’e girmeden kaydolmuş. 5 yıl boyunca tam burslu okumuş. Mezun olmasına bir sene kala kendisine istisna vatandaşlık verilmiş. Oysa o şartlar istisna koşulların hiçbirine uymamasına rağmen. Mezun olduktan 15 gün sonra şehir hastanesinde kadrolu eleman olarak atanmış. Geçici koruma statüsünde bir kişi vatandaşlık alamaz, statü olarak. İstisna vatandaşlık da verilemez çünkü koşullar yerine gelmiyor. Bu kadrolar milyonlarca Türk gencinin hakkını alıyor." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Kurucular Kurulu Üyesi İlayda Aksoy, kişisel sosyal medya hesabından Suriye uyruklu Aya Alsakka Amini'nin Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olduktan 15 gün sonra İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastahanesi'ne kadrolu devlet memuru olarak atanmasına dikkati çekti.

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