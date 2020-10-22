İyi Partili İlay Aksoy hakkında 'nefret' söylemi suç duyurusu yapıldı; savcılık soruşturma başlattı

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Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği , Mülteci Dernekler Federasyonu ile Hukukçular Derneği, İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı.

Çağlayan Adliyesi'ne yapılan suç duyurusunun gerekçesi Aksoy'un sığınmacılara yönelik nefret söyleminde bulunduğu iddiası.

Suç duyurusu dilekçesinde, İlay Aksoy'un, sosyal medya üzerinden "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "nefret" ve "ayrımcılık suçlarını işlediği ifade edildi.

Dilekçede Aksoy'un Fatih Belediye Başkan Adayı olduğu dönemde de "Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğim" şeklinde afiş tasarladığı ve bu afişi Fatih ilçesinin tüm meydanlarına, billboardlara astırdığı anımsatıldı.

Savcılık, suç duyurusu dilekçesini işleme koyarak, Aksoy hakkında soruşturma başlattı.