İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi İlayda Aksoy: Suriyeli Amini, mezun olduktan 15 gün sonra kadrolu devlet memuru olarak atandı, maşallah!

İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Kurucular Kurulu Üyesi İlayda Aksoy, kişisel sosyal medya hesabından Suriye uyruklu Aya Alsakka Amini'nin Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olduktan 15 gün sonra İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastahanesi'ne kadrolu devlet memuru olarak atanmasına dikkati çekti.

Öte yandan Aksoy paylaşımında, Aya Alsakka Amini'nin mezun olduktan sonra paylaştığı duygusal sosyal medya mesajına da yer verdi.

Aksoy'un paylaşımı şöyle:

"2 Temmuz 2020 tarihinde Suriyeli Aya Alsakka Amini Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olup yaklaşık 15 gün sonra İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastahanesi'ne kadrolu devlet memuru olarak atanıp 14 Ağustos’ta görev başı yapacak....Maşallah gerçekten!"

Aksoy'un paylaşımı tepki çekti: "Hedef gösteriyorsunuz, tutumunuz tehlikeli"

Aksoy'un bu paylaşımı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. İşte gelen bazı yorumlar şöyle

"Bahsi geçen şahsı hedef gösteriyorsunuz. Liyakatsiz bir atama olduğuna dair bir deliliniz var mı? Suriyeli mültecilere karşı bu tavır ve tutumunuz tehlikeli."

"Her eczacılık fakültesi mezunu gibi kurayla atanmış bir eczacı. Bunun hangi kısmı sizi rahatsız etti? Çoğu fakülte arkadaşımdan çok daha güzel bir Türkçe'yle kendini anlatmasını da ayrıca takdir ettim."

"Twiti gördüm iğrendim, bir kaç yorum okudum utandım. İğrenç fikirlerinizi kusmakta ne kadar rahatsınız hepiniz. En çok da ucu kendine dokunduğu için isyan edip, hak ettiği nasibine ulaşmışı hayasızca ifşaya yeltenen için utandım..."