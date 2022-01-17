'Söylemezsem Olmaz' programında Gülşen blurlandı; "Sebebi bizi ekranlarda çocukların da izlemesi"

17 Ocak 2022 14:45
Sanatçı Gülşen, "Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" diyen İzzet Yıldızhan'a sahnede kıyafetiyle yanıt verdi. Son olarak; Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Gülşen'in sahnedeki görüntülerine sansür uygulandı. Programda Bircan Bali "Blurlama sebebimiz bizi ekranlarda çocukların da izlemesi" dedi.
Daha önce "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" sözleriyle gündeme gelen türkücü İzzet Yıldızhan, son olarak ünlü isimleri eleştirmiş; “Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet” demişti. Ünlü türkücünün açıklamaları sosyal medyada tepki çekmişti.
Ünlü isimleri sahnede giydiği kostümler üzerinden eleştiren İzzet Yıldızhan, şunları söylemişti.
“Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz.”
Türkücünün açıklamaları kısa zamanda sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda ünlü isimden de Yıldızhan'a tepki gelmişti.
Son olarak Gülşen 15 Ocak akşamı İstanbul'da bir mekânda sahne aldı. Yıldızhan'ın Gülşen'i kast ettiği iddia edilen "Külotla da sahneye çıkmasınlar" sözlerinin üzerine Gülşen'in sahneye çıkarken giydiği kıyafet "İzzet Yıldızhan'a yanıt" olarak yorumlandı.
Görüntüler gündemdeki yerini korurken; Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Gülşen'e sansür uygulandı. Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı programda; Gülşen'in kıyafeti ve bacakları mozaiklendi. Bircan Bali "Blurlama sebebimiz bizi ekranlarda çocukların da izlemesi" dedi.
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