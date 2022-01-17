'Söylemezsem Olmaz' programında Gülşen blurlandı; "Sebebi bizi ekranlarda çocukların da izlemesi"

Sanatçı Gülşen, "Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" diyen İzzet Yıldızhan'a sahnede kıyafetiyle yanıt verdi. Son olarak; Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Gülşen'in sahnedeki görüntülerine sansür uygulandı. Programda Bircan Bali "Blurlama sebebimiz bizi ekranlarda çocukların da izlemesi" dedi.

Daha önce "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" sözleriyle gündeme gelen türkücü İzzet Yıldızhan, son olarak ünlü isimleri eleştirmiş; “Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet” demişti. Ünlü türkücünün açıklamaları sosyal medyada tepki çekmişti.