Hülya Avşar’dan İzzet Yıldızhan’ın “külot” çıkışına: Saçma sapan şeyler; demokrasi denen bir şey varsa herkes istediği gibi davranır

"Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" şeklindeki ekonomik kriz yorumu, sosyal medyanın gündeminde yer eden şarkıcı Hülya Avşar'dan yeni bir açıklama geldi. Avşar, "Ben bir şeyi bir kere söyledim mi, söyledim. Söylediğim her şeyin de arkasındayım" ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar’ın, magazin muhabirlerinin "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Avşar verdiği yanıtta, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Simit açıklaması hala gündemdeki yerini koruyan ünlü isim, Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, önceki gün Tarabya'da görüntülendi. Avşar, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Simit açıklamasının arkasındayım"

Avşar, 'simit' açıklamasıyla ilgili olarak "Şu anda konuşacak bir konu olsa seve seve, inanın yok. Ben bir şey bir kere söyledim mi, söyledim. Söylediğim her şeyin de arkasındayım. Her zamanda arkasında olacağım" şeklinde konuştu.

İzzet Yldızhan'ın "külot" açıklamasına: Bunlar saçma sapan şeyler; herkes istediği gibi davranır

Meslektaşı İzzet Yıldızhan’ın "Sahneye külotla çıkmasınlar" açıklaması hatırlatılması üzerine Avşar, "Sahne şov yeri zaten, ben çok beğeniyorum. İsteyen çıkabilir. Demokrasi var” ifadelerini kullandı. İddialı kostümlerinin sahne adabına aykırı olduğu iddiasına ünlü şarkıcı, "O zaman girip sosyal medyadaki sanatçılara da bakmayacaklar. Bunlar saçma sapan şeyler. Böyle bir şey olabilir mi? Eğer demokrasi denen bir şey varsa, herkes istediği gibi davranır. Ben buna cevap vermek bile istemiyorum” karşılığını verdi.

TIKLAYIN - İzzet Yıldızhan, RTÜK Başkanı'na seslendi: Aileme, anneme hakaret ediyorlar, hakkımı savunmanız gerekiyor