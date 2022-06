Sosyal medya fenomeni Onur Babacan'dan Ağrı'daki sahur görüntülerine: Bunca yıl ilkeli duracağım diye eziyet çekmişim, AKP'ye katılıyorum

Sosyal medya fenomeni Onur Babacan, Ağrı AKP Gençlik Kolları'nın eleştiriler üzerine videosu da kaldırılan sahur programını yorumladı. Babacan "Bunca yıldır ilkeli duracağım diye eziyet çekmişim, AKP'ye katılıyorum" dedi.

Babacan videoda şunları söyledi;

"Hayatımda ilk defa taneyle aldığım domatesi emerken..."

"Aklım erdiğinden beri siyaseti takip ettim. İktidara geldiğinden beri de AKP'ye muhalif oldum. Özellikle son 10 yıldır her günüm AKP'nin altı boş kibrini ve aklımızla dalga geçmesini izleyip sinirlemi harap etmekle geçti. Muhalif düşüncelerimi sosyal medyada paylaşıp bir nebze olsun rahatladım. Fakat kapımın zili her çaldığında da beni almaya geldiklerini düşündüm. Sokakta her an birileri üzerime saldıracakmış gibi teetikte yürüdüm. Taki düne kadar. Dün hayatımda ilk defa taneyle aldığım domatesi emerken en fakir illerimizden Ağrı'nın AKP Gençlik Kolları'ndan şu video geldi. Arkadaşlar bu saatten sonra kimse kusura bakmasın ben AKP'ye katılıyorum. Bunca yıl ilkeli duracağım diye eziyet çekmişim. Gerçekten tam bir gerizekalıymışım. Hoşçakalın, ben AKP'ye üye olmaya gidiyorum. Millet fakirmiş, açmış banane."

Ne olmuştu?

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk, düzenledikleri sahur programından bir video paylaşmıştı. Tweet'i alıntılayan eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner ise "Bu paylaşımı yapan Ağrı AK Parti Gençlik Kolları başkanımız lütfen bu paylaşımı kaldırır mısınız?" demişti. Bu tür paylaşımların AKP'ye zarar verdiğini savunan Metiner, "Böyle bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem" diye yazmıştı.

Selçuk da gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmıştı.

