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Sobe

Sobe | Özge Borak, Ezgi Çelik'e anlattı: En büyük dayanağım kendimim

Sobe'nin bu bölümünde Ezgi Çelik'in konuğu, Oyuncu Özge Borak

16 Şubat 2020 11:47

"Kötü kişi ben de olacak olsam yine de ne düşünüyorsam söylerim."

Hayatta ara vermekten korkmayanlardan. Bir nefes alması gerektiğini hissetmiş, bir süre durmuş, sonra devam... Bir ortamda bir şey söylemesi gerekiyorsa ‘Söylerim, hiç çekinmem’ diyor. Küçükken köpek balığı korkusu deniz sevdasına taş koymuş, o da bunu yenmek için gitmiş dalışa başlamış. Bu örneklerden de gözüken ‘korku’ meselesi onun için epey gerilerde kalmış hayatta. Darısı herkesin başına.


Teşekkürler Özge Borak.

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