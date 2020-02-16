Sobe | Özge Borak, Ezgi Çelik'e anlattı: En büyük dayanağım kendimim

"Kötü kişi ben de olacak olsam yine de ne düşünüyorsam söylerim."

Hayatta ara vermekten korkmayanlardan. Bir nefes alması gerektiğini hissetmiş, bir süre durmuş, sonra devam... Bir ortamda bir şey söylemesi gerekiyorsa ‘Söylerim, hiç çekinmem’ diyor. Küçükken köpek balığı korkusu deniz sevdasına taş koymuş, o da bunu yenmek için gitmiş dalışa başlamış. Bu örneklerden de gözüken ‘korku’ meselesi onun için epey gerilerde kalmış hayatta. Darısı herkesin başına.



Teşekkürler Özge Borak.