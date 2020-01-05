T24 LogoT24 Logo
Sobe

Sobe | Oyuncu Ezgi Çelik'e Itır Erhart anlattı: STK'lar varlıklı insanın değil gezegenin meselesi

"En önemlisi bireysel hareketlenme"

05 Ocak 2020 10:25

"Sen nasıl birisin? Neden böyle şeylerle ilgileniyorsun?" dedim, sakince gülümsedi ve nereden başladığını anlattı.

"Peki Türkiye'de nasıl devam ettin, bu ülke bunlara uygun değil" dedim, bu sefer sesli güldü ve anlattı. 

"Ben hiç inanamıyorum bu 'Sivil Toplum Kuruluşu' meselesine, işleyişine" dedim, "Ah evet mutlaka açıklanmalı, haklısın" dedi ve anlattı. 

"Sabah nasıl uyanacağız, aç mıyız tok muyuz diyen insanlar, kime nasıl yardım için hareket geçsin" dedim, "Çok güzel soru, bak anlatayım’ dedi ve anlattı. 

"Siz orta sınıf ya da hep üst sınıfsınız" dedim, "Bu varlıklı insanın meselesi değil gezegenin meselesi" dedi ve anlattı.

 

İnançsızlığıma gülümsedi, ufkumu açmaya devam etti.

Bu insanlar özeller... Bu dünyada yol gösterici olanlar, bize bir şeyleri öğretmeye gelmişler. 

Teşekkürler Itır Erhart...

ETİKETLER

ezgi çelikt24podcastt24 podcastıtır erhartstk

Diğer Videolar

Rusya'da uçağın düşme anı saniye saniye görüntülendi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Şubat 2020

Karavelioğlu: Bir virüs küreselleşmenin zayıf noktasını ortaya çıkardı

Genç sporcu sırığın üzerine düştü

Suudi Arabistan'ın doğusunu binlerce çekirge bastı

Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi...

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

Rusya'dan Türkiye'ye jet 'İdlib' yanıtı...

Merkez Bankası faiz indiriminde hız kesti...

Ronaldo'nun sevgilisine verdiği harçlık dudak uçuklattı...

Türkiye 'İdlib'e operasyon yapacağını' bildirdi, NATO'dan 'önleme uçuşu' istedi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi...

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24