Sobe | Oyuncu Ezgi Çelik'e Itır Erhart anlattı: STK'lar varlıklı insanın değil gezegenin meselesi

"Sen nasıl birisin? Neden böyle şeylerle ilgileniyorsun?" dedim, sakince gülümsedi ve nereden başladığını anlattı.

"Peki Türkiye'de nasıl devam ettin, bu ülke bunlara uygun değil" dedim, bu sefer sesli güldü ve anlattı.

"Ben hiç inanamıyorum bu 'Sivil Toplum Kuruluşu' meselesine, işleyişine" dedim, "Ah evet mutlaka açıklanmalı, haklısın" dedi ve anlattı.

"Sabah nasıl uyanacağız, aç mıyız tok muyuz diyen insanlar, kime nasıl yardım için hareket geçsin" dedim, "Çok güzel soru, bak anlatayım’ dedi ve anlattı.

"Siz orta sınıf ya da hep üst sınıfsınız" dedim, "Bu varlıklı insanın meselesi değil gezegenin meselesi" dedi ve anlattı.

İnançsızlığıma gülümsedi, ufkumu açmaya devam etti.

Bu insanlar özeller... Bu dünyada yol gösterici olanlar, bize bir şeyleri öğretmeye gelmişler.

Teşekkürler Itır Erhart...