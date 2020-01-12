Sobe | Erdem Gül: Atlar güvende olacak, çözüm için son haftadayız

"Kişisel bir hayat değil benimki, kamuya ait bir hayat sürüyorum ben" diyen Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Atlar güvende olacak, çözüm için son haftadayız" haberini de Sobe'de vermiş oldu.

"Türkiye'de gazetecilere özgürlüğün en önemli savunucularından biriyken, bunu bırakıp siyasete atılmak neden?" diye sordum, "elini taşın altına koymak lazım" dedi. Bence eli adeta kayanın altında. Geldiği gibi fayton meselesinin içine düştü ve bu konuda anlattıklarıyla beni umutlandırdı.

Sobe olarak konunun takibindeyiz Sayın Başkan.

Teşekkürler Erdem Gül.