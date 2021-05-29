Sinan Aygün: Mansur Yavaş bize çökmeye çalıştı; görevden alınması için dilekçeler verdim

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevden alınması için dilekçeler verdiğini ve TOGO Kululeri ile ilgili yaşanan tartışamalara ilişkin savcılığa başvurduğunu söyledi.

HaberGlobal'de Buket Aydın'ın programına konuk olan Aygün, kendisi tarafından yaptırılan, Mansur Yavaş döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mühürlemesinin ardından yargıya taşınan ve Danıştay'ın yıkım kararını onayladığı TOGO Kuleleri hakkında konuştu.

Kendisine yönelik 'rant' iddialarının doğru olmadığını söyleyen Aygün, 'algı yapıldığını' iddia etti. TOGO Kuleleri gibi tartışmalı yapılara iskan verildiğini savunan Aygün, ''Mansur Yavaş bize çökmeye çalıştı'' ifadelerini kullandı.

Buket Aydın'ın ''O da sizin ona kumpas yaptığınız söylüyor. Rüşvet iddiasında bulunduğunuzu ve görevden aldırmak istediğinizi söylüyor'' sözleri üzerine Aygün, ''Rüşvet değil, irtikap suçu. Devletin gücünü kullanarak sindirme işidir bu. Tabiki görevden aldırmak istiyorum. Bunun yolları nasıl? Hukuki'' dedi. Aygün, Yavaş hakkında savcılığa dilekçeler verdiğini söyledi.

Aygün tarafından yaptırılan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mühürlediği TOGO Kuleleri hakkında mahkeme, Belediye Meclisi’nin aldığı inşaat yoğunluğunun azaltılması kararına uyulmasını istemişti.

Eski milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün tarafından yaptırılan TOGO kuleleriyle ilgili Danıştay 6. Dairesi, 20 bin metrekarelik inşaat alanına 120 bin metrekarelik inşaat yapılan proje hakkında Belediye Meclisi’nin aldığı inşaat yoğunluğunun azaltılması kararına uyulmasını istemişti.

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