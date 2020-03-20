Sinan Aygün'ün talebi reddedildi; TOGO Kuleleri mühürlü kalacak

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlenen TOGO Kuleleri hakkında üst mahkemeden karar çıktı. Üst mahkeme, Aygün'ün mühürleme işleminin iptali ve yürütmeyi durdurma kararı alınması talebini reddetti.

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Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi’nde görülen davada, yürütmenin durdurulması istemi hakkında yerel mahkeme tarafından verilen red kararında yasaya aykırılık bulunmadığı belirtilerek itiraz isteminin reddine karar verildi.

Sinan Aygün’ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri’nin inşaatı, 2019 yılı sonunda mahkeme tarafından ruhsatının iptal edilmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenmişti.

Sinan Aygün mühürleme işleminin ardından yerel mahkemeye giderek işlemin iptali ve yürütmeyi durdurma kararı alınması talebinde bulunmuş, bu talebi reddedilmişti. Red kararına karşın Aygün, konuyu istinaf mahkemesine taşımıştı.