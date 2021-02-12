Danıştay, TOGO Kuleleri'yle ilgili kararını verdi: Yıkılacak

"Yalan, iftira ve harama karşı mücadelemiz karşılığını buldu. Mahkeme, Togo Kuleleri’yle ilgili kararını verdi, biz haklı çıktık. İftira, diz çökecekti, yine çöktü. Hak yerini bulacaktı, yine buldu. Doğru duvar yıkılmazdı, yine yıkılmadı. Ankara'mız için hayırlı olsun."
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin de yaptığı açıklamada, "Danıştay'ın kararı sonrası kaçak binalara uygulanan kanuni prosedür için harekete geçilecek. Gizli emsallerle 20 bin metrekareden 120 bin metrekareye çıkarılan inşaat kanuna uygun hale getirilecek. ABB, bu süreçte de sadece hukukun verdiği kararları uygulayacak" dedi.
Gültekin, dava sürecine ilişkin şu görseli paylaştı: