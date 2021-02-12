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Danıştay, TOGO Kuleleri'yle ilgili kararını verdi: Yıkılacak

Yavaş: Haklı çıktık, doğru duvar yıkılmadı

12 Şubat 2021 13:27

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün tarafından yaptırılan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mühürlediği TOGO Kuleleri hakkında mahkeme, Belediye Meclisi’nin aldığı inşaat yoğunluğunun azaltılması kararına uyulmasını istedi.

Eski milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün tarafından yaptırılan TOGO kuleleriyle ilgili Danıştay 6. Dairesi, kararını verdi. 20 bin metrekarelik inşaat alanına 120 bin metrekarelik inşaat yapılan projenin Belediye Meclisi’nin aldığı inşaat yoğunluğunun azaltılması kararına uyulması istendi.

"Biz haklı çıktık"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, Yalan, iftira ve harama karşı mücadelemiz karşılığını buldu. Mahkeme, Togo Kuleleri’yle ilgili kararını verdi, biz haklı çıktık" dedi. 

Twitter'dan açıklama yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Yalan, iftira ve harama karşı mücadelemiz karşılığını buldu. Mahkeme, Togo Kuleleri’yle ilgili kararını verdi, biz haklı çıktık. İftira, diz çökecekti, yine çöktü. Hak yerini bulacaktı, yine buldu. Doğru duvar yıkılmazdı, yine yıkılmadı. Ankara'mız için hayırlı olsun."

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin de yaptığı açıklamada, "Danıştay'ın kararı sonrası kaçak binalara uygulanan kanuni prosedür için harekete geçilecek. Gizli emsallerle 20 bin metrekareden 120 bin metrekareye çıkarılan inşaat kanuna uygun hale getirilecek. ABB, bu süreçte de sadece hukukun verdiği kararları uygulayacak" dedi. 

Gültekin, dava sürecine ilişkin şu görseli paylaştı:

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