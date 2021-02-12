Danıştay, TOGO Kuleleri'yle ilgili kararını verdi: Yıkılacak

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün tarafından yaptırılan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mühürlediği TOGO Kuleleri hakkında mahkeme, Belediye Meclisi’nin aldığı inşaat yoğunluğunun azaltılması kararına uyulmasını istedi.

Eski milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün tarafından yaptırılan TOGO kuleleriyle ilgili Danıştay 6. Dairesi, kararını verdi. 20 bin metrekarelik inşaat alanına 120 bin metrekarelik inşaat yapılan projenin Belediye Meclisi’nin aldığı inşaat yoğunluğunun azaltılması kararına uyulması istendi.

"Biz haklı çıktık"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, Yalan, iftira ve harama karşı mücadelemiz karşılığını buldu. Mahkeme, Togo Kuleleri’yle ilgili kararını verdi, biz haklı çıktık" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı: