Show Haber, Kılıçdaroğlu için 16 saniye ayırdı

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SHOW Haber CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gece yarısı, mutfağından gençlere seslenmesiyle ilgili haberi için yaklaşık 16 saniye ayırdı. Haberde Kılıçdaroğlu'nun mutfaktan video çektiği anlar yer almadı ve başka bir fotoğrafı kullanıldı.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, haber ile ilgili yaptığı paylaşıma "Mutfak görüntüsü vermeden mutfak haberi yapabilmek büyük başarı. Bu başarısından dolayı kanalı kutluyorum!" diye yazdı.

Evinin mutfağından paylaştığı videoyla gençlere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu "Bunları artık yemeyin. Biz iktidara geliyoruz. Sizden çalınan ne varsa, alıp size vereceğim" demişti.

"Sevgili gençler, saat 12.00’yi geçti" diyerek söze başlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etmişti:

"Size evimin mutfağından sesleniyorum. Biliyorum bu paylaşımın altına bir süre sonra bir troll ordusu saldıracak. Neymiş efendim, ‘Kılıçdaroğlu muhalefet yapamıyormuş, liderlik yapamıyormuş’. E haklılar! '128 milyar dolar' ezberlerini bozdu. Bakın sevgili gençler sizden bir isteğim var; bunları artık yemeyin. Çünkü bunlar gidici. Biz iktidara geliyoruz. Size sözüm söz. Sizden çalınan ne varsa, hepsini alıp size vereceğim. Çünkü ben sizleri çok seviyorum."

Kılıçdaroğlu, daha sonra sosyal medyadan evinin mutfağından paylaştığı video ile ilgili "Mutfak dolaplarımıza dertlenen gençler olmuş. Sağolsunlar, var olsunlar. Sevgili gençler, o dolap kapaklarının arkasında iç huzur var" şeklinde bir açıklama yapmıştı.