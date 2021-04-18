Kılıçdaroğlu: Saray'ın bana atadığı trollerime başarılar dilerim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında sosyal medyada açılan #HangiKılıçdaroğlu hashtag’ine ilişkin olarak, “Bu arada Troller bu akşam da #HangiKılıçdaroğlu diye kampanya başlatmış. Onların da işi zor. Saray'ın bana atadığı trollerime başarılar dilerim” paylaşımını yaptı.

Kılıçdaroğlu evinin mutfağında çektiği videonun ardından gelen yorumlara, “Mutfak dolaplarımıza dertlenen gençler olmuş :) Sağ olsunlar, var olsunlar. Sevgili gençler, o dolap kapaklarının arkasında iç huzur var. Selvi Hanım ve ben, huzuru hiçbir şeye değişmeyiz.” yanıtını verdi.

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu, bu kez evinin mutfağından seslendi: Algı oluşturmaya çalışıyorlar, artık bunları yemeyin gençler!